Foto: Pixabay

21:22, 14. augusts 2025
Mūsdienās attiecības arvien biežāk tiek veidotas un uzturētas digitālajā vidē, kurā pat vismazākajai detaļai var būt liela nozīme. Privātdetektīvs Pols Džounss atklājis, ka  emocijzīmes nav tikai izklaide, tās var būt slepens kods, kas liecina par partnera neuzticību, raksta “Daily Mail”.

Ārsti nosauc 8 lietas, kas “nogalina” tavus ceļgalus
Trīs zodiaka zīmes šodien piedzīvos negaidītu lūzuma punktu – dzīve mainīsies uz labo pusi
Aizvainojums uz mūžu: piecas zodiaka zīmes, kuras nespēj piedot pāri darījumus
Nesen sabiedrību satricinājuši  vairāki skaļi krāpšanas skandāli, piemēram, bijušā tehnoloģiju uzņēmuma vadītāja Endija Bairona un personāla vadītājas Kristīnas Kabotas atmaskošana “skūpstu kamerā” “Coldplay” koncertā.

Taču, pēc Džounsa teiktā, ir arī krietni vienkāršāki veidi, kā atklāt, ka partneris ir kļuvis neuzticīgs.

Emocijzīmes kā slepens kods

Arvien biežāk neuzticīgi partneri izvairās no tiešiem pierādījumiem, piemēram, pikantām fotogrāfijām vai šifrētiem e-pastiem, un tā vietā izmanto šķietami nevainīgas emocijzīmes.

“Pēdējā gada laikā mēs redzam, ka cilvēki arvien biežāk izmanto vienkāršas emocijzīmes, lai slepeni sazinātos, neizraisot aizdomas,” skaidro privātdetektīvs.

Daži no biežāk lietotajiem kodiem:

🥐 Kruasāns – “satiekamies brokastīs”

✉️ Aploksne – “uzraksti, kad būsi brīvs”

🍝 Spageti – aicinājums uz vakariņām

🌶️ Čili pipars – flirts vai  aicinājums uz intimitāti

🙈 “Neredzu ļaunu” pērtiķītis – vaina vai noslēpums

🔒 Aizslēgta atslēga – privāta saruna, slēpta saruna

Lai pārbaudītu partnera biežāk lietotās emocijzīmes, atveriet tastatūras emoji izvēlni un aplūkojiet sadaļu “visbiežāk izmantotie”.

“Ja šādas ikonas parādās reti, tām nav lielas nozīmes. Taču, ja tās regulāri atkārtojas sarakstē ar vienu personu, tas var būt aizdomīgi,” brīdina privātdetektīvs.

Džounss piebilst – ja partneris pēkšņi sāk slēpt telefonu, sarunas kļūst īsas, vai kontaktos parādās jauni vārdi ar dīvainām ikonām, tas ir brīdis, kad jāsāk uzdot jautājumus.

“Uzticieties savai intuīcijai,” viņš mudina. “Ja jūtat, ka kaut kas nav kārtībā, visticamāk, tā arī ir.”

