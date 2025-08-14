Aizdomās par kukuļošanu Krievijas pilsoņa svītrošanai no “melnā saraksta” apcietināts savulaik tiesātais finanšu policists Pīlāgs 0
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lietā par gatavošanos dot 100 000 eiro kukuli Iekšlietu ministrijas (IeM) amatpersonai apcietināts nesen no cietuma iznākušais jurists un bijušais finanšu policists Alvis Pīlāgs, liecina Latvijas Televīzijas (LTV) rīcībā esošā informācija.
KNAB trešdien paziņoja, ka viens no kriminālprocesā aizdomās turētajiem savulaik jau bijis KNAB redzeslokā.
LTV raidījums “Panorāma” ceturtdien vēstīja, ka tas ir Pīlāgs, kuru 2008.gadā kā toreizējo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes (FPP) Iekšējās drošības daļas izmeklētāju KNAB aizturēja kukuļņemšanas lietā. Pēc ilgas tiesvedības viņam piesprieda četrus gadus cietumā. Sodu viņš sāka izciest 2022.gadā, bet tika atbrīvots priekšlaicīgi.
2020.gadā Pīlāgs kandidēja Rīgas domes vēlēšanās no Rīcības partijas saraksta, kura galvgalī bija tagad uz Krieviju aizbēgušais Ruslans Pankratovs.
Jau ziņots, ka KNAB aizturējis un tiesa piemērojusi apcietinājumu divām personām par sagatavošanos “melnajā sarakstā” iekļauta Krievijas pilsoņa uzdevumā dot 100 000 eiro kukuli IeM amatpersonai.
Plānotās kukuļošanas mērķis bija panākt ieceļošanas aizlieguma atcelšanu ārvalstniekam, kas iekļauts Latvijai nevēlamo personu sarakstā, aģentūru LETA informēja birojā.
KNAB iegūtā informācija liecina, ka fiziska persona un tās līdzdalībnieks darbojās Krievijas pilsoņa uzdevumā un sagatavojās nodot 100 000 eiro kukuli IeM amatpersonai, lai tā panāktu ieceļošanas aizlieguma atcelšanu ārvalstniekam.
Ārvalstnieks ir iekļauts to personu sarakstā, kam uz nenoteiktu laiku ir aizliegta ieceļošana Latvijā.
IeM kriminālprocesā cieši sadarbojās ar KNAB. Valsts amatpersonai paredzētais kukulis netika nodots no kukuļdevējiem neatkarīgu iemeslu dēļ.
KNAB priekšnieks Jēkabs Straume uzsver, ka jebkādi prettiesiski centieni ietekmēt Latvijas drošību un panākt Latvijai nevēlamu personu ieceļošanu valstī nav pieļaujami nedz ikdienā, nedz pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos. Institūciju ciešā sadarbība palīdz efektīvi atklāt šāda veida noziedzīgus nodarījumus, lai negodprātīgas personas tiesas priekšā varētu atbildēt par savu rīcību, norāda KNAB priekšnieks.
KNAB kriminālprocesu sāka 5.augustā aizdomās par sagatavošanos dot kukuli lielā apmērā. KNAB kriminālprocesu izmeklē sadarbībā ar Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru.
Pašlaik kriminālprocesā divām fiziskām personām ir tiesības uz aizstāvību. Abām personām Rīgas pilsētas tiesa piemēroja ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli. Viena no aizdomās turētajām personām jau iepriekš nonākusi KNAB redzeslokā, ir tiesāta par mantiska rakstura un ar kukuļošanu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem.