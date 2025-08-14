Ārsti nosauc 8 lietas, kas “nogalina” tavus ceļgalus 0
Ceļgalu sāpes un traumas ir izplatīta problēma, īpaši pieaugušā vecumā, taču daudzas no tām var novērst, izvairoties no kaitīgiem ieradumiem un pievēršot uzmanību veselīgam dzīvesveidam.
Latvijā ceļu locītavu problēmas ir izplatītas, īpaši gados vecākiem cilvēkiem un tiem, kas nodarbojas ar fiziski smagu darbu vai sportu. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem, aptuveni 20% Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem saskaras ar osteoartrīta simptomiem, kas bieži skar ceļus.
Turklāt Latvijas mitrais klimats un aukstās ziemas var saasināt locītavu sāpes, tāpēc profilaksei jāpievērš īpaša uzmanība.
Ortopēdiskie ķirurgi no HuffPost dalās ar septiņiem ieradumiem, kas bojā ceļu locītavas, un sniedz padomus, kā saglabāt ceļus veselus un stiprus. Raksts papildināts ar praktiskiem ieteikumiem, lai palīdzētu rūpēties par locītavu veselību.