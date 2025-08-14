“Viņš ar mani nespēlēsies!” Tramps pirms rītdienas tikšanās sola stingru pozīciju 0
“Ja es nebūtu prezidents, pēc manām domām, viņš būtu iekarojis visu Ukrainu, bet es esmu prezidents, un viņš ar mani nespēlēsies,” tā ceturtdien žurnālistiem Ovālajā kabinetā sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Jau rīt, 15. augustā, Aļaskā notiks sarunas starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tomēr, pēc amerikāņu līdera teiktā, svarīgāka būs otrā tikšanās.
“Redzēsim, kas notiks, mums būs liela tikšanās. Es domāju, ka tā būs ļoti svarīga Krievijai, un tā būs ļoti svarīga mums, jo mēs glābsim daudz dzīvību. […] Bet svarīgāka būs otrā tikšanās, kurā piedalīsies prezidents Putins, prezidents Zelenskis, es un, iespējams, daži Eiropas līderi, vai arī ne,” turpināja Tramps.
“Es domāju, ja es nebūtu prezidents, viņš būtu iekarojis visu Ukrainu, tas ir karš, kas nekad nebija jāuzsāk. Ja es nebūtu prezidents, pēc manām domām, viņš daudz ātrāk būtu iekarojis visu Ukrainu, bet es esmu prezidents, un viņš ar mani nespēlēsies,” sacīja Tramps.
ASV prezidents piebilda, ka, ja tikšanās starp viņu un Krievijas vadītāju nebūs veiksmīga, “tā beigsies ļoti ātri”.
“Ja tā būs veiksmīga tikšanās, mēs tuvākajā nākotnē iegūsim mieru,” piebilda Tramps.
“Es domāju, ka mums ir situācija, kas nekad nebūtu bijusi jāuzsāk. Tas nesākās manā valdīšanas laikā, un četros gados tas pat netika apspriests. Es redzēju, ka tas notiks pēc tam, kad es aiziešu, es redzēju, kas notiek… visi ir vainīgi, Putins ir vainīgs, viņi visi ir vainīgi,” sacīja amerikāņu līderis pirms piektdien gaidāmās tikšanās.