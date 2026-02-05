Olimpiskais ciemats Kortīnā 2026

FOTO. Olimpisko spēļu atklāšana jau rītvakar! Lūk, kā izskatās Kortīnas olimpiskajā ciematā, kur mitinās mūsu sportisti

5. februāris 2026
Jau pavisam drīz tiks atklātas Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskās spēles. Olimpiskajā ciematā Kortīnā jau šobrīd valda īsta rosība. Tieši Kortīna uz laiku kļuvusi par mājām vairākiem sportistiem, treneriem un komandu tehniskajiem darbiniekiem, kas piedalās 2026. gada Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs.

Kortīnas olimpiskais ciemats šogad veidots kā dzīvojamo modeļu māju pilsētiņa. Ciemats ir pagaidu mājvieta aptuveni 1400 sportistiem, treneriem un komandas locekļiem 2026. gada Milānas–Kortīnas ziemas spēļu laikā. Pilsētiņā izvietotas 377 modeļu tipa mājiņas.

Komandas savu pagaidu mājvietu rotā ar karogiem, plakātiem un dažādiem simboliem, kas atgādina par dzimteni. Katrā no mājiņām ir divas istabas, un vienā istabā dzīvo ne vairāk kā divi cilvēki. Telpas ir vienkāršas, aprīkotas ar gultām, dušu un tualeti. Aptuveni puse no visiem treileriem ir pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo martā šeit norisināsies arī paralimpiskās spēles.

Ciematā pieejams fitnesa centrs, atpūtas telpas, atpūtas zona, ēdnīca, masāžas telpas un pat lūgšanu istaba.

Galvenā spēļu atklāšanas ceremonija notiks Milānā “San Siro” stadionā, 6. februārī, bet vēl trīs ceremonijas tiks vienlaikus aizvadītas Kortīnā d’Ampeco, Livinjo un Predaco.

Latvijas delegācijā būs 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.

