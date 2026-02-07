Foto: TASS/ SCANPIX/ LETA

Sabiedrības iniciatīvu platformā “Manabalss.lv” savākti nepieciešamie 10 000 parakstu aicinājumam noteikt pensiju 2. līmeni par brīvprātīgu.

Iniciatīvu iesniegusi Saeimā nepārstāvēta partija “Platforma 21” (iepriekš – “Katram un katrai”), kuru savulaik dibinājis Aldis Gobzems (tagad – Arigo Toro).

Iniciatīvā norādīts, ka patlaban visiem pēc 1971. gada dzimušajiem obligāti tiek ieturēti 6% no ienākumiem, kas nonāk privātajos pensiju fondos. Partijas skatījumā, šiem fondiem neesot pienākuma šo naudu ne saglabāt, ne vairot, “kā rezultātā ilgtermiņā iedzīvotāji cieš zaudējumus un potenciālās pensijas var būt mazākas par iemaksāto summu”.

Partijas skatījumā, Latvijā ir augsti darbaspēka nodokļi, kas mazinot Latvijas ekonomikas konkurētspēju un veicinot ēnu ekonomiku. Partija rosina ļaut iedzīvotājiem brīvi izvēlēties – turpināt uzkrāt 2. pensiju līmenī, pārcelt uzkrāto kapitālu uz 1. līmeni vai to izņemt, kā arī tiem, kas no 2. līmeņa atsakās, samazināt sociālās iemaksas par 6%, “tādējādi palielinot rīcībā esošos ienākumus un veicinot naudas apriti Latvijas ekonomikā”.

Tāpat platformā “Manabalss.lv” tiek vākti paraksti par iniciatīvu, rosinot noteikt likumā iespēju brīvprātīgi izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji. Šīs iniciatīvas iesniedzējs ir Ģirts Bumbērs, kurš domā, ka naudas izņemšana no 2.pensiju līmeņa sniegšot iedzīvotājiem lielāku finanšu drošību, mazināšot risku nonākt finansiālās grūtības. Par šo iniciatīvu savākts ap 6000 parakstu.

Kā ziņots, 2021. gadā Igaunijā stājās spēkā pensiju sistēmas reforma, ko bija ierosinājusi tagad opozīcijā esošā nacionālkonservatīvā partija “Tēvzeme”. Otrais pensiju līmenis, kas iepriekš bija obligāts, kļuva brīvprātīgs. Līdztekus iespējai palielināt savas iemaksas kļuva iespējams arī apturēt maksājumus vai priekšlaicīgi izņemt naudu, samaksājot nodokļus. No pensiju otrā līmeņa savus uzkrājumus izņēma vairāk nekā 270 000 cilvēku.

Igaunijas Finanšu ministrija izstrādājusi pensiju likuma grozījumu projektu, paredzot, ka iespēja atkārtoti iesaistīties otrajā pensiju līmenī tiks piedāvāta nevis pēc desmit gadiem, kā tas ir šobrīd, bet gan pēc pieciem. Turklāt saskaņā ar Finanšu ministrijas plāniem būs iespēja izņemt tikai daļu no saviem pensiju uzkrājumiem.

