Ziemīgas pastaigu takas Latvijā

FOTO. Latvijas skaistākās un gleznainākās ziemas pastaigu takas nedēļas nogalei – jāpaspēj izstaigāt pirms atkušņa Ieteikt







Kā vēsta laika prognoze, nākamnedēļ gaidāms atkusnis, tādēļ šī nedēļas nogale ir kā radīta, lai dotos sniegotā piedzīvojumā pa Latvijas ārēm. Dabas fotogrāfs Kārlis Buškevics un mobilais fotogrāfs Egons Lācis dalās padomos, kur baudīt ziemas pasaku un kā uzņemt satriecošus pārgājiena foto, izmantojot viedtālruni.

Iežu, krāču un adrenalīna medības pie Amatas upes

Amatas upe pavasarī ir laivotāju iecienītākā pulcēšanās vieta, bet arī no upes krasta tveramie skati ir elpu aizraujoši. Auto iespējams ērti novietot stāvlaukumā pie Zvārtes ieža, un tālāk doties aplūkot pašu iezi. Šķērsojot trošu tiltiņu, var uzkāpt kalnā, lai no augšas vērtos gleznainajā Vidzemes ainavā, kurā iekļaujas Zvārtes un Miglas iezis, Amatas upe, apkārtnes pļavas un meži. Lai iemūžinātu dabas burvību neparastā kompozīcijā ar viedtālruni, fotogrāfs Egons Lācis iesaka izmantot režģa līnijas un meklēt interesantus leņķus. Piemēram, fotografējot takas kāpnes, pietupties un uzņemt attēlu no zema leņķa vai pat apvērst telefonu ar kameru uz leju, lai radītu vēl iespaidīgāku skatu.

Tālāk pastaigā var doties atpakaļ pāri tiltiņam un, šķērsojot Raganu pļavu, sekot Amatas takas norādēm, kas ved uz Veclauču tiltu. Tur brīvi pieejams kempings ar nojumēm, ugunskura vietām, galdiem un soliem, kur ērti ieturēt atpūtas pauzi pirms došanās atceļā. Kamēr koki vēl nav salapojuši, var labi redzēt devona smilšakmens atsegumus, kas kopā ar krāčaino upes ūdeni izskatās satriecoši gan dzīvē, gan fotogrāfijās. Aptuveni 5 km garā taka ved caur krāšņu mežu, kurā var apbrīnot dažādu sugu kokus, krūmus, augus, putnus, dzīvniekus – viss atkarīgs no vērotāja uzmanības un veiksmes.

“Lai, uzņemot attēlus ar putniem, tos neizbiedētu, izmantoju kameras pietuvinājumu. Kamera automātiski stabilizē kadru un ļauj uzņemt augstas izšķirtspējas attēlus pat vairāk kā 10 m attālumā,” stāsta fotogrāfs E. Lācis.

Koku sugas no visas pasaules Lāčupītes dendrārijā

Brīnišķīga vieta pie Rīgas jūras līča, kur baudīt dabas daudzveidību. Taka, kas līkumo gar Lāčupīti, izvedīs caur 60 dažādu skujkoku un 350 lapu koku sugām, kas kolekcionētas un šeit atceļojušas no visas pasaules. Taka aprīkota ar vairākiem tiltiņiem, laipām, kā arī bērnu rotaļlaukumu. Iemūžinot meža krāšņumu, fotogrāfs Kārlis Buškevics iesaka izmantot viedtālruņa platleņķa kameru: “To lieku lietā, lai pilnā apmērā ietveru objektus, kas ir lieli un atrodas ļoti tuvu, piemēram, koki vai laipas.” Turpinot ceļu pa taku, var nokļūt līdz jūrai un baudīt mierpilnu atpūtu, vērojot viļņu baltās galotnes.

Savvaļas govis un zirgi Engures ezera dabas parkā

Latvijas lielākais piejūras ezera dabas parks ir lieliska atpūtas un pastaigu vieta, kur vērot un klausīties putnu balsīs un pastaigas laikā sastapt pinkainās govis un savvaļas zirgus. Zvēri ganās ezera ganībās un ar interesi uzlūko garāmgājējus. “Izvērtējot situāciju un lieki netraucējot dzīvniekus, var uzņemt arī foto. Parasti izmantoju Samsung viedtālruņa portreta režīmu. Šādi iespējams izcelt zvēru uz apkārtējā fona, lai gala iznākums būtu ar izteiktu dziļumu un asumu,” stāsta K. Buškevics.

Lielisks skats paveras no vairākiem parkā esošajiem putnu vērošanas torņiem, kur no augšas var vērot apsnigušās koku galotnes un plašumus. Tālāk var doties aplūkot Engures veco molu. Veiklākie var mēģināt tikt līdz mola galam pa sakrautajiem akmeņiem. Šajā vietā visskaistākais brīdis ir saullēkta laikā, kad mola un ostas apkārtne iekrāsojas zeltā.

Putni un niedru klajs Ķemeru nacionālajā parkā

Ja gribas palikt tuvāk galvaspilsētai, tikai nepilnas stundas brauciena attālumā no Rīgas atrodas trešais lielākais nacionālais parks Latvijā – Ķemeru nacionālais parks. Unikāla pieredze ir pastaiga pa nepilnus 2 km garo Kaņiera niedru taku, kuras koka laipu posms būvēts uz pontoniem un caur niedrēm ved pa pašu ezera virsmu. Ķemeru nacionālajā parkā pieejamas vēl citas pastaigu takas, piemēram, Zaļās kāpas taka, kur var doties pat 12 km garā pārgājienā.