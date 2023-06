Rīgas pieturvietās ukraiņu mākslas foto projekts

No 29. maija līdz 11. jūnijam 10 Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietās skatāms Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2023 ārtelpas projekts, ukraiņu mākslinieces Jeļenas Subačas (Elena Subach) darbu sērija “Vecmāmiņas uz debesu malas”.

Foto sērija “Vecmāmiņas uz debesu malas” tapusi divu gadu garumā un vēsta par vecākās paaudzes sieviņām Rietumukrainā. Sākotnēji iecerēts kā lirisks veltījums un aicinājums atbalstīt tuviniekus, projekts kara laikā ieguvis vēl jo skumjāku skanējumu. Vēl asāk apjaušamais ļaužu skaistums, trauslums un ievainojamība liek apzināties savstarpēja atbalsta nepārvērtējamo nozīmi.

Projekta kuratore ir Rīgas Fotogrāfijas biennāles vadītāja, māksliniece un kuratore Inga Brūvere, un tas tapis sadarbībā ar Ukrainas festivālu Odesa Photo Days. Izstādes teksta autore ir Aiga Dzalbe.

Projekts izstādīts pieturvietās:

• Gustava Zemgala gatve – virzienā uz centru

• Sporta nams “Daugava” – virzienā uz centru

• Matīsa iela – virzienā uz centru

• Medicīnas muzejs – virzienā no centra

• Esplanāde – virzienā uz centru

• Inženieru iela – abos virzienos

• Merķeļa iela – virzienā no centra

• Centrālā stacija – virzienā uz centru

• 13.janvāra iela – virzienā no centra

Izstādes apraksts un norises karte: http://rpbiennial.com/programma/2023/11.html

Jeļena Subača (1980) ir ukraiņu vizuālā māksliniece un fotogrāfe. Pirms pievēršanās fotogrāfijai viņa studējusi ekonomiku, un pie sava unikālā skatījuma uz Ukrainas vizuālo kultūru nonākusi pašmācības ceļā.

Savā radošajā praksē Jeļena apšauba reliģiju, tradīcijas, vēstures konstruēšanu un padomju koloniālās pagātnes sekas. Kopš 2018. gada viņa šīs idejas attīstījusi savā projektā “Vecmāmiņas uz debesu malas”, kura ietvaros viņa pēta un fotografē pārpildītas reliģiskās svinības un ceremonijas Ukrainā.

Vēlme likt lietā māksliniecisku skatījumu, lai parādītu Ukrainas bagātīgo kultūras mantojumu, ir jaušama visā, ko viņa iemūžina, un viņa no savas dzimtenes gūst bezgalīgu iedvesmu.

Līdz šim Subača ir saņēmusi “New East Photo Prize” (2016) un “Gaude Polonia” stipendiju (2019), savukārt viņas fotogrāfijas ir tikušas publicētas žurnālos “British Journal of Photography”, “Weltkunst”, “Vogue Poland”, “Guardian”, “Süddeutsche Zeitung” un daudzos citos. Viņas darbi tikuši eksponēti starptautiskās izstādēs.

Kā nesenākās minamas Vilija Branta Namā Berlīnē, Pasaules Bankā Vašingtonā, Katažinas Koziras Fondā Varšavā, Tiho Brahes muzejā Venā, Zviedrijā (2022), Vīnes Mākslas forumā Austrijā (2022) un “MUZA- Eretz Israel” muzejā Telavivā (2022). Viņa piedalījusies Odesas Fotodienu festivālā (Ukraina, 2021), “Circulations” festivālā (Francija, 2018), Lodzas Fotofestivālā (Polija, 2019), 2022. gada Landskronas Fotofestivālā (Zviedrija, 2022), “Noorderlicht” Starptautiskajā fotofestivālā (2022).

2022. gadā izdevniecībā “Besides Press” tika publicēts viņas projekts “Apslēpts”, kas pievēršas kultūras mantojuma aizsardzībai kara plosītā valstī.