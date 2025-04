Vizualizācijas. Panorāmas rats Rīgā

Sākam krāt naudiņu – ģimenei tas būs ļoti sālīts prieks! Jau ceturtdien sāks darboties Rīgas panorāmas rats!







Rīgas panorāmas rata komplekss Uzvaras parkā, Pārdaugavā apmeklētājiem tiks atvērts ceturtdien, 17.aprīlī, aģentūru LETA informēja panorāmas rata projekta īstenotāja SIA “RPR operators” pārstāvji.

Panorāmas rata atklāšanas pasākums notiks plkst.12, un tajā piedalīsies projekta īstenošanas komanda, mākslas centra “Zuzeum” un Rīgas domes pārstāvji. Apmeklētājiem Rīgas panorāmas rats būs pieejams no plkst.13.

Panorāmas rats būs piemērots izmantošanai visos gadalaikos, jo tā kabīnes aprīkotas gan ar gaisa kondicionēšanas, gan arī apsildes iekārtām.

Tas varēs uzņemt vienlaikus 240 pasažierus – astoņus katrā no 30 kabīnēm. Viens brauciens ar panorāmas ratu ilgs 15 minūtes, un tā cena pieaugušajiem būs 17 eiro, bērniem no 3 līdz 12 gadu vecumam – 13 eiro, studentiem ar ISIC karti un pensionāriem – 15 eiro.

Tāpat būs pieejamas dažādas atlaides noteiktām apmeklētāju grupām, piemēram, vairāku veidu ģimenes biļetes.

Visas biļetes varēs iegādāties biļešu kasēs rata pakājē. Panorāmas rata darbalaiks būs ceturtdienās no plkst.13 līdz plkst.21 un no piektdienas līdz pirmdienai no plkst.11 līdz plkst.23.

Gemini saka, ka London Eye maksā ap 30 paundiem par aptuveni pusstundas braucienu. Te uz pusi īsāks tas brauciens, tāpēc cena arī uz pusi lētāka 😀 — Kristaps Skutelis (@krizdabz) April 14, 2025

Traki maksā. 10 EUR Palangā maksā… Ģimene 2+2 veselus 35 EUR… — KarlisStrautinsRWall (@RogerWa91428182) April 14, 2025

Vellos, nu būs traki sarežģīti atrast laiku, lai izstāvētu to rindu, kas veidosies pie pārāk pieejamās atrakcijas…. — KarlisStrautinsRWall (@RogerWa91428182) April 14, 2025

Labi ir tas, ka pateicoties atrakcijai beidzot atjaunoja parka celiņus, kuri bija galīgi sadrupuši, jo nebija nekas darīts vēl no psrs laikiem. Tikai parka turpinājumā -sliežu otrā pusē sakuras stādīja un tur arī noasfaltēja ceļu līdz konjaka piemineklim)), kā to tautā sauca 😂 — liene zariņa (@zarina_liene) April 14, 2025

Panorāmas rata teritorijā būs arī iespēja aplūkot digitālu izstādi, kas veidota sadarbībā ar mākslas centru “Zuzeum” un sniedz jaunu skatījumu uz Rīgu senajās pilsētas kartēs un gravīrās, 20.gadsimta plakātos un afišās, kā arī dažādu mākslinieku oriģināldarbos par Rīgas tēmu.

Jau ziņots, ka kopējais Rīgas panorāmas rata augstums ir 65 metri.

Tiesības Pārdaugavā būvēt panorāmas ratu “RPR operators” ieguva 2019.gada rudenī, kā vienīgais pretendents uzvarot Rīgas domes rīkotā izsolē. Nosolītā summa bija 22 484 eiro. Pirms tam jūlijā toreizējā galvaspilsētas mēra Oļega Burova (GKR) vadītā dome ar 42 balsīm no 60 bija pieņēmusi lēmumu organizēt šādu izsoli.

Līgums ar domi paredzēja, ka būvniecība jāpabeidz trīs gadu laikā, taču būvprojekta izstrādi aizkavēja pandēmija, un dokumenti vairāk nekā gadu bija saskaņošanā būvvaldē, tāpēc termiņus pagarināja.

Kompānija “RPR operators” reģistrēta 2018.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2801 eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Kompānijas kapitālā 55,05% pieder Maltā reģistrētajai “Racoonstruction Holding Limited”, kuras īpašnieks ir Rustams Gilfanovs, bet 44,95% daļu pieder SIA “Panoramica”, kuras īpašnieki ir Darja Uspenska (47,93%), Dmitrijs Uspenskis (47,89%) un Anatolijs Predkels (4,18%).