“Aiz loga – balts, dziļš sniegs, bet logus rotāja leduspuķes.” Ļaudis dalās savās Ziemassvētku bērnības atmiņās 0
Ar ko tev asociējas Ziemassvētki? Vai arī tu vēl aizvien atceries to brīnumaino sajūtu, kad no rīta, pieceļoties, Ziemassvētku vecītis zem egles bija atstājis dāvanas? Varbūt atmiņās īpaši iespiedies kāds svētku ēdiens? Katram Ziemassvētki asociējas ar ko citu, tāpēc ieskatāmies, ko par savām atmiņām raksta lietotāji sociālajos tīklos.
Sociālo mediju platformā “Threads” Krists aizsācis diskusiju tieši par bērnības atmiņām. Viņš raksta, ka ļoti paticis doties pēc niedrēm, lai taisītu puzurus un gatavotu mājas dekorācijas. Atmiņās palicis arī tas, ka dekorēšanai tika izmantots papīrs.
“Līmējām tādus aplīšus kopā, veidojot krāsainas virtenes pāri istabai. Zināju, ka varēs ilgi palikt augšā, jo bija skolas brīvlaiks,” atceras vīrietis.
Savukārt Sintija raksta, ka joprojām spilgti atceras atbildīgo uzdevumu – eglītē salikt svecītes ar knaģīšiem tā, lai tās stāvētu puslīdz taisni.
Marina dalās citā tradīcijā – viņas mamma zem balta lina galdauta likusi smaržīgu sienu, bet pa virsu klājusi svētku ēdienus.
“Pēc maltītes zīlējām, velkot – kāds kuram tas siena stiebriņš gadīsies, tāds būs gads,” stāsta sieviete.
Īpaši gleznains ir Ingrīdas apraksts, kas skan gluži kā sapnis:
“Virtuvē tika kurināta lielā krāsns, un māja piepildījās ar siltumu. Tika cepti dažādi pīrāgi. Aiz loga – balts, dziļš sniegs, bet logus rotāja leduspuķes (šad tad varēja turpat pie loga vērot stirniņas un zaķus).
No meža atnestā eglīte bija greznota ar stikla rotājumiem un eņģeļmatiem, tajā dega svecītes. Māja piepildījās ar Ziemassvētku smaržu. No rīta zem eglītes – rūķīša dāvanas. Tam visam kaut kur pa vidu konfektes ar bārkstīm. Un vēl baznīca, dievkalpojums un brauciens zirga ragavās.”
Arī citi komentāru sadaļā turpina dalīties ar atmiņām, kas vēl aizvien silda sirsniņu…
