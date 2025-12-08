Publicitātes foto

Noskaidroti šova “X Faktors” trīs finālisti: gala vārdu teica tieši skatītāji 0

kokteilis.lv
7:52, 8. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Ar krāšņiem priekšnesumiem svētdien, 7. decembrī, aizvadīts šova “X Faktors” pusfināls un noskaidroti trīs finālisti, kuri jau pēc nedēļas sacentīsies par uzvarētāja titulu un šova galveno balvu – 10 000 eiro un reklāmas raidlaiku radio “Star FM” ēterā 25 000 eiro vērtībā!

Veselam
Ko nedrīkst lietot kopā ar kafiju: pētnieki izceļ piecus bīstamus pārtikas produktus
“Notiek kaut kas nepatīkams” – Polija izslēgta no miera sarunām Londonā
Veselam
Vakara ēdienkarte saldākam miegam: 8 pārtikas produkti, kas palīdzēs iemigt bez pūlēm
Lasīt citas ziņas

Pēc piecu pusfināla dalībnieku priekšnesumiem mājup devās Jānis Rugājs un Markuss Daniels Kolosovs. Vienlaikus, Jānis Rugājs jau trešo nedēļu pēc kārtas saņēma skatītāju simpātiju balvu.

Pusfinālā bija jūtama spriedze, jo pēc glābējdziesmu izvērtēšanas žūrija nebija vienisprātis par to, kuram dalībniekam jāpamet šovu, tāpēc tikai ar 200 sekunžu telefonbalsojumu skatītāji lēma, ka šovu jāturpina Dagmārai Laicānei.
CITI ŠOBRĪD LASA
Tas bijis tikai laika jautājums: Valmieras pagastā nosmok seniore – iedzīvotāji tajā redz pašvaldības atbildību
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
VIDEO. Atpūšas pirms lielā darba: izbēgušu ziemeļbriedi pamana staigājamies pa pludmali

Šajā reizē šovā “X Faktors” tika atzīmēts arī kāds īpašs notikums – mentora Reiņa Sējāna dzimšanas diena!

Šova pusfinālu atklāja mentora Marata Ogļezņeva komandas dalībniece Lotte Eglīte ar Aijas Andrejevas, Kristīnes Pāžes un Agneses Rakovskas dziedāto kompozīciju “Laime šī”. Atzinīgus vārdus par Lottes uzstāšanos pauda Intars Busulis: “Lielisks sākums. Malacis.”

Vakaru turpināja Jurģis Namejs Zvejnieks, pārstāvot mentora Reiņa komandu ar rokgrupas “Pērkons” skaņdarbu “Mēs pārtiekam viens no otra”. Priekšnesumu ar humoru komentēja Marats: “Ja mēs pārtiekam viens no otra, tad vakariņās šodien bija Namejs – garšīgi!”

Markuss Daniels Kolosovs izpildīja dziesmu “Arcade”, ar kuru tās oriģinālizpildītājs Dankans Lorencs 2019. gadā Eirovīzijas dziesmu konkursā pārstāvēja Nīderlandi. “Tiešām lielisks priekšnesums,” teica mentors Intars par savas komandas dalībnieku Savukārt dalītas jūtas par Markusa numuru bija Aijai Auškāpai.

Dagmāra Laicāne no mentores Aijas Auškāpas komandas piedāvāja savu versiju Aijas Andrejevas kompozīcijai “Es iešu tālāk”. Bet Aijas komandas otrs pārstāvis Jānis Rugājs dziedāja austrāliešu mūziķes Sia skaņdarbu “Titanium”. Reinis par Jāni: “Tavs cīnītāja spars un imidžs šovakar izstaro spēku.”

“X Faktors” dalībnieku pusfināla dziesmu otro apli sāka Lotte Eglīte, izpildot leģendārās īru dziedātājas Šineidas O’Konoras ne mazāk leģendāro kompozīciju “Nothing Compares 2 U”. “Tu apžilbināji arī mani. Un es redzu to kā plusu, ka tu ar savu tēlu un arī tērpu padarīji šo skumjo dziesmu gaišāku,” dalījās Aija.

Jurģis Namejs Zvejnieks vakaru turpināja ar popmūzikas ikonas Maikla Džeksona “Earth Song”. Marats atminējās: “Daudz gadus atpakaļ es sēdēju žūrijā un Reinis izpildīja Maiklu Džeksonu, bet tā bija toreiz popiela. Tā ka tu jau esi “iekabinājis” savam mentoram.”

Markuss Daniels Kolosovs kā savu otro pusfināla kompozīciju izpildīja Imanta Kalniņa komponēto dziesmu ar Laimas Līvenas vārdiem “Apvij rokas”. Aija dalījās: “Es pirmo reizi šo dziesmu sadzirdēju kā šūpuļdziesmu, ko tētis varētu dziedāt saviem bērniem.”

Dagmāra Laicāne piedāvāja savu versiju fonda “Viegli” skaņdarbam “Pilni vižņu mani mati”, kuras oriģinālā skan Māras Upmanes-Holšteinas balss. “Dziesma saka: “Skabargaina upe tek,” bet tu neierāvi nevienu skabargu,” atklāja Marats. “Labākais tavs priekšnesums “X Faktorā”!” dalījās Intars.

Dalībnieku priekšnesumus noslēdza Jānis Rugājs ar Intara Busuļa skaņdarbu “Miglas rīts”. Reinis pauda: “Tā ir ļoti laba ziņa, ka mums vispār negribas pat salīdzināt. Tā bija tava versija par šo dziesmu. Es noticēju.”

Šajā raidījumā kā viesmākslinieki uzstājās grupa “Very Cool People”, kopā ar Edavārdi un Danielu Masi izpildot skaņdarbu “Līdzsvarā”. Bet īpašu vakara pārsteigumu sagādāja mūziķu Reiņa Sējāna un Intara Busuļa duets “Bujāns”, pirmatskaņojumā izpildot kompozīciju “Daudz laimes dzimšanas dienā!”, vienlaikus suminot Reini svētkos.

Bet, kurš būs “X Faktors” šīs sezonas uzvarētājs – Lotte Eglīte, Jurģis Namejs Zvejnieks vai Dagmāra Laicāne? Noskaidro to svētdien, 14. decembrī, skatoties šova lielo finālu plkst. 20:30 kanālā TV3!

Turpinoties Ziemassvētku gaidīšanas un labestības sezonai, tiek arī ziņots, ka “X Faktors” fināla telefona balsojuma laikā visi gūtie līdzekļi tiks ziedoti “TV3 Group” un Bērnu slimnīcas fonda rīkotajai labdarības akcijai “Eņģeļi pār Latviju”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Šova spožākā zvaigzne – bītlene! Cilvēki nespēj vien atraut acis no Reiņa Sējāna “X faktora” otrajā tiešraidē
“Noliek kā uz paplātes priekšā objektu — bērnu, kuru apsmiet…” Soctīklotāji satraukti par “X-Faktora” organizatoru rīcību
Kokteilis
Emilija Bērziņa nāk klajā ne vien ar singla “Noticēt sev” akustisko versiju, bet arī patīkamiem jaunumiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.