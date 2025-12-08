Noskaidroti šova “X Faktors” trīs finālisti: gala vārdu teica tieši skatītāji 0
Ar krāšņiem priekšnesumiem svētdien, 7. decembrī, aizvadīts šova “X Faktors” pusfināls un noskaidroti trīs finālisti, kuri jau pēc nedēļas sacentīsies par uzvarētāja titulu un šova galveno balvu – 10 000 eiro un reklāmas raidlaiku radio “Star FM” ēterā 25 000 eiro vērtībā!
Pēc piecu pusfināla dalībnieku priekšnesumiem mājup devās Jānis Rugājs un Markuss Daniels Kolosovs. Vienlaikus, Jānis Rugājs jau trešo nedēļu pēc kārtas saņēma skatītāju simpātiju balvu.
Šajā reizē šovā “X Faktors” tika atzīmēts arī kāds īpašs notikums – mentora Reiņa Sējāna dzimšanas diena!
Šova pusfinālu atklāja mentora Marata Ogļezņeva komandas dalībniece Lotte Eglīte ar Aijas Andrejevas, Kristīnes Pāžes un Agneses Rakovskas dziedāto kompozīciju “Laime šī”. Atzinīgus vārdus par Lottes uzstāšanos pauda Intars Busulis: “Lielisks sākums. Malacis.”
Vakaru turpināja Jurģis Namejs Zvejnieks, pārstāvot mentora Reiņa komandu ar rokgrupas “Pērkons” skaņdarbu “Mēs pārtiekam viens no otra”. Priekšnesumu ar humoru komentēja Marats: “Ja mēs pārtiekam viens no otra, tad vakariņās šodien bija Namejs – garšīgi!”
Markuss Daniels Kolosovs izpildīja dziesmu “Arcade”, ar kuru tās oriģinālizpildītājs Dankans Lorencs 2019. gadā Eirovīzijas dziesmu konkursā pārstāvēja Nīderlandi. “Tiešām lielisks priekšnesums,” teica mentors Intars par savas komandas dalībnieku Savukārt dalītas jūtas par Markusa numuru bija Aijai Auškāpai.
Dagmāra Laicāne no mentores Aijas Auškāpas komandas piedāvāja savu versiju Aijas Andrejevas kompozīcijai “Es iešu tālāk”. Bet Aijas komandas otrs pārstāvis Jānis Rugājs dziedāja austrāliešu mūziķes Sia skaņdarbu “Titanium”. Reinis par Jāni: “Tavs cīnītāja spars un imidžs šovakar izstaro spēku.”
“X Faktors” dalībnieku pusfināla dziesmu otro apli sāka Lotte Eglīte, izpildot leģendārās īru dziedātājas Šineidas O’Konoras ne mazāk leģendāro kompozīciju “Nothing Compares 2 U”. “Tu apžilbināji arī mani. Un es redzu to kā plusu, ka tu ar savu tēlu un arī tērpu padarīji šo skumjo dziesmu gaišāku,” dalījās Aija.
Jurģis Namejs Zvejnieks vakaru turpināja ar popmūzikas ikonas Maikla Džeksona “Earth Song”. Marats atminējās: “Daudz gadus atpakaļ es sēdēju žūrijā un Reinis izpildīja Maiklu Džeksonu, bet tā bija toreiz popiela. Tā ka tu jau esi “iekabinājis” savam mentoram.”
Markuss Daniels Kolosovs kā savu otro pusfināla kompozīciju izpildīja Imanta Kalniņa komponēto dziesmu ar Laimas Līvenas vārdiem “Apvij rokas”. Aija dalījās: “Es pirmo reizi šo dziesmu sadzirdēju kā šūpuļdziesmu, ko tētis varētu dziedāt saviem bērniem.”
Dagmāra Laicāne piedāvāja savu versiju fonda “Viegli” skaņdarbam “Pilni vižņu mani mati”, kuras oriģinālā skan Māras Upmanes-Holšteinas balss. “Dziesma saka: “Skabargaina upe tek,” bet tu neierāvi nevienu skabargu,” atklāja Marats. “Labākais tavs priekšnesums “X Faktorā”!” dalījās Intars.
Dalībnieku priekšnesumus noslēdza Jānis Rugājs ar Intara Busuļa skaņdarbu “Miglas rīts”. Reinis pauda: “Tā ir ļoti laba ziņa, ka mums vispār negribas pat salīdzināt. Tā bija tava versija par šo dziesmu. Es noticēju.”
Šajā raidījumā kā viesmākslinieki uzstājās grupa “Very Cool People”, kopā ar Edavārdi un Danielu Masi izpildot skaņdarbu “Līdzsvarā”. Bet īpašu vakara pārsteigumu sagādāja mūziķu Reiņa Sējāna un Intara Busuļa duets “Bujāns”, pirmatskaņojumā izpildot kompozīciju “Daudz laimes dzimšanas dienā!”, vienlaikus suminot Reini svētkos.
Bet, kurš būs “X Faktors” šīs sezonas uzvarētājs – Lotte Eglīte, Jurģis Namejs Zvejnieks vai Dagmāra Laicāne? Noskaidro to svētdien, 14. decembrī, skatoties šova lielo finālu plkst. 20:30 kanālā TV3!
Turpinoties Ziemassvētku gaidīšanas un labestības sezonai, tiek arī ziņots, ka “X Faktors” fināla telefona balsojuma laikā visi gūtie līdzekļi tiks ziedoti “TV3 Group” un Bērnu slimnīcas fonda rīkotajai labdarības akcijai “Eņģeļi pār Latviju”.