"Vīrieši vairāk riskē, bet sievietes – domā!" Uzņēmēja aicina sievietes pēc 40 spert nozīmīgu soli savā dzīvē
Uzņēmējdarbībā joprojām vērojama būtiska atšķirība starp vīriešu un sieviešu pieeju riskam un biznesa uzsākšanai, uzskata uzņēmēja Silva Jeromanova-Maura, SIA “SILJA”. Viņa TV24 raidījumā “Latvijas labums” norāda, ka, lai gan vīrieši biežāk dibina uzņēmumus, sievietes bieži vien ir daudz piesardzīgākas un rūpīgāk izvērtē iespējamos riskus.
“Tajā brīdī, kad tika minēts, ka vīrieši uzņēmumus dibina apmēram 1,7 reizes biežāk, man gribējās uzreiz pajautāt – cik no tiem uzņēmumiem pēc tam arī izdzīvo. Jo šeit ir tā būtiskā atšķirība,” saka Jeromanova-Maura.
Viņasprāt, vīrieši biežāk pieņem spontānus lēmumus un ir gatavāki riskēt, kamēr sievietes daudz rūpīgāk izvērtē iespējamos scenārijus.
“Man šķiet, ka vīriešiem bieži ir lielāka riska apetīte – viņi vienkārši izdomā un dibina uzņēmumu. Savukārt sievietes daudz vairāk domā par to, kas notiks, ja nesanāks, kā būs ar nodokļiem, vai viņas spēs visu izdarīt,” viņa skaidro.
Jeromanova-Maura arī norāda uz interesantu psiholoģisku aspektu, kas atklāts pētījumos.
“Pētījumos redzams, ka vīrieši biežāk uzskata – jā, es atbilstu šai lomai. Savukārt sievietes bieži saka: man vēl tas nav, man vēl šis nav. Viņas ir daudz kritiskākas pret sevi,” viņa piebilst.
Uzņēmēja pati darbojas arī kā mentors jaunajiem uzņēmējiem un stāsta, ka kāda jaunā uzņēmēja teiktais viņai īpaši palicis atmiņā.
“Viens puisis man reiz teica: es tomēr dibināšu savu uzņēmumu, jo tad, kad man būs savs uzņēmums, es vismaz zināšu, kad bankrotēšu. Bet, ja būšu darbinieks, es nekad nezinu, kad mani atlaidīs,” stāsta Jeromanova-Maura.
Vienlaikus viņa uzsver, ka uzņēmējdarbība var būt īpaši svarīga iespēja sievietēm vēlākā karjeras posmā.
“Es ļoti aicinātu sievietes, īpaši pēc 40 gadu vecuma, ja vēl nav sava uzņēmuma, apsvērt tā dibināšanu. Labā ziņa ir tā, ka ļoti daudzas sievietes šobrīd mācās – gan maģistrantūrā, gan doktorantūrā –, pārprofilējas un iegūst jaunas zināšanas, lai veidotu jaunu karjeru,” viņa norāda.
Tomēr Jeromanova-Maura arī atzīst, ka darba tirgū vecuma faktors joprojām spēlē nozīmīgu lomu.
“Sliktā ziņa ir tā, ka pēc 50 gadiem bieži vien darbu atrast kļūst daudz grūtāk. Savukārt, ja tu pats esi darba devējs, tev ir skaidrs – tev darbs būs,” uzsver uzņēmēja.