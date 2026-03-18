Andris Sprūds par drošības apdraudējumu Latvijai: Konflikta gadījumā tā ir bīstamība
Aizsardzības ministrs, runājot par dzelzceļa sliežu infrastruktūras nojaukšanu, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” informēja, ka noteiktās situācijās – ja pieaug drošības riski vai konflikta indikatori – sliedes, kas savieno Latviju ar agresorvalsti, ir bīstamība.
“Konflikta gadījumā tā ir bīstamība, un tajā brīdī, ja pieaug apdraudējums, tad tā ir starpnozaru atbildība, tā vairs nav tikai bruņoto spēku atbildība,” uzsvēra Sprūds.
Ja apdraudējuma līmenis pieaug, valstij ir sagatavoti mehānismi, lai ātri pieņemtu lēmumus par dzelzceļa sliežu infrastruktūras nojaukšanu un rīkotos krīzes situācijā, ņemot vērā militāro ekspertu rekomendācijas.
