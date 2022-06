Svētdien vairākās Krievijas pilsētās tika atvērti kādreizējie “McDonald’s” ātrās ēdināšanas restorāni. Kā zināms, kad spēkā stājās sankcijas pret Krieviju, “McDonald’s” savu darbību pārtrauca un visus 850 restorānus slēdza. Tagad tiem ir jauni īpašnieki un jauns nosaukums, bet atklāšanas dienā pie tiem pulcējās milzīgi pūļi cilvēku, kas steidza baudīt jaunos burgerus un frī kartupeļus.

Tagad šie restorāni saucas “Vkusno & Tochka” jeb tulkojot uz latviešu valodu – “Garšīgi un punkts”.

Uzņēmuma ģenerāldirektors Oļegs Parojevs sola, ka līdz jūnija beigām tikšot atvērti vēl 200 restorāni. Tāpat viņš minējis, ka 62 tūkstoši bijušo “McDonald’s” restorānu darbinieki varēs turpināt darbu “Vkusno & Tochka”.

Jaunie ātrie uzkodu restorāni piedāvā iegādāties, piemēram, dubulto čīzburgeru, kura cena šobrīd ir aptuveni 2 eiro un 13 centi, bet zivs burgers maksā 2 eiro un 80 centi. Taču daudzi ēdieni, kas bija pieejami “McDonald’s” ēdienkartē šeit tomēr nav atrodami – piemēram, Big Mac.

Soctīklos cilvēki dalījušies savos novērojumos un pārdomās pēc “Vkusno & Tochka” apmeklēšanas – tur esot pieejamas tās pašas mērcītes, kas bija “McDonald’s” restorānos, vien esot aizlīmēts patiesais zīmols.

Interesting video from the series of “first days of the Second Cold War and the New Iron Curtain.”

Today, the first group of Russians entered Russia’s re-branding of McDonald’s, the new chain that replaced closed McD’s.

It’s called “Tasty & that’s all.”pic.twitter.com/gamJJMnvOI

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 12, 2022