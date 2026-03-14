FOTO. VIDEO. "Mūkusalas ielas krutā promenāde, Made in China." Atklājas nesmukas un, iespējams, pat dzīvībai bīstamas lietas
Rīgā pavisam nesen – 2026. gada 9. janvārī – atklāta Mūkusalas promenāde. Par vairāk nekā 20 miljoniem eiro pārbūvētā Daugavas krastmala starp Akmens un Dzelzceļa tiltu gan jau izraisījusi diskusijas sabiedrībā. Daļa rīdzinieku aicina būt piesardzīgiem, pastaigājoties pa jauno promenādi, rakstīts vietnē nasha.lv.
Sociālajā tīklā “Facebook”, grupā “Rīga un rīdzinieki”, publicēts video, kurā paustas bažas par margu pamatnes drošību. Ieraksta autors apgalvo, ka margu pamatne varētu būt izgatavota no nekvalitatīviem materiāliem un nav pietiekami izturīga.
“Esiet uzmanīgi, pastaigājoties pa jauno Mūkusalas promenādi. Neatbalstieties pret margām, citādi kopā ar tām varat nonākt upē. Pamats ir no s*diem un kociņa,” raksta ieraksta autors.
Pekinā par ko tādu galvenajā promenādē nošautu, kamēr Pleskavā vai Čeboksaros tā ir normalitāte.
— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) March 14, 2026
Arī komentāros vairāki sociālo tīklu lietotāji izteikuši neapmierinātību ar paveiktā darba kvalitāti.
“Galvenais, ka naudu nopelnīja, bet kvalitāte pēc tam. Var redzēt, ka būvēja “Binders” vai tā meitasuzņēmumi. Pasūtītājs apmierināts un savu daļu saņēmis. Cik ilgi tas viss kalpos – tas jau cits jautājums,” raksta kāds komentētājs.
Cits lietotājs salīdzina jauno krastmalas nostiprinājumu ar padomju laikā būvēto infrastruktūru.
“Vecie krasta nostiprinājumi stāvēja kopš PSRS laikiem un kalpoja gadiem. Bet jaunie pat vēl nav kārtīgi nodoti ekspluatācijā, un jau sāk drupt. Kas par to atbildēs?” viņš jautā.
Vēl kāda sieviete ironiski piebilst: “Bērnībā mēs tā no smiltīm būvējām kūciņas. Smiltis izžuva – un pils sabruka. Kā var tik ļoti nemīlēt savu valsti?”
Savukārt citi komentētāji ironizē par laikapstākļiem: “Nu, ziema taču bija – cik daudz sniega. Nedaudz betons apskādējās,” raksta viens no lietotājiem.
Projekts izmaksāja vairāk nekā 20 miljonus eiro
Atgādināsim, ka Mūkusalas ielas promenādes izbūve Rīgā ilga divus gadus un kopumā izmaksāja 20,8 miljonus eiro. Aptuveni 2,3 kilometrus garā promenāde tika nodota ekspluatācijā 2025. gada 22. decembrī.
Projekta laikā tika nostiprināti krastmalas pamati, atjaunotas hidrotehniskās būves, margas un citi infrastruktūras elementi. Daugavas krastmala starp Akmens un Dzelzceļa tiltu tika pilnībā pārbūvēta, bet krasta aizsardzībai izbūvēta jauna siena.
Vienlaikus tika modernizētas arī inženierkomunikācijas – ūdensvads, kanalizācija, lietus ūdens novadīšanas sistēma, sakaru tīkli un ielu apgaismojums.
Projektā bija paredzēts saglabāt arī Rīgas vēsturisko arhitektūras vidi, tāpēc būvdarbos maksimāli izmantoti vēsturiskie krastmalas materiāli un elementi, tostarp atjaunotas vēsturiskās margas. Visā promenādes garumā uzstādīts energoefektīvs apgaismojums.