“Kādam superīgam mērķim uz visiem soliņiem promenādē ir šie s..i?” Atbild Rīgas dome 0
Socvietnē X lietotājam @Indeszellis radies jautājums par kādu novērojumu, proti, Daugavas promenādē – it kā viss skaisti un atpūtai patiešām piemēroti, tomēr neizpratni raisa metāla izvirzījumi, kas laikam domāti apģērba bojāšanai. Uz ši tvītu reaģējusi arī Rīgas dome, paskaidrojot, kāpēc tā.
“Labdien! Turpat netālu promenādē ir skeitošanas laukums, un šie metāla kronšteini uzstādīti, lai aizsargātu soliņu pret skeitbordistiem, kuri mēģina slīdēt pa malu. Tas traucē gludai slīdēšanai, padarot triku neiespējamu, un ir izplatīts risinājums parkos un pilsētvidē. Šādi elementi parasti tiek uzstādīti uz koka, metāla vai akmens virsmām.”
Labdien! Turpat netālu promenādē ir skeitošanas laukums, un šie metāla kronšteini uzstādīti, lai aizsargātu soliņu pret skeitbordistiem, kuri mēģina slīdēt pa malu. Tas traucē gludai slīdēšanai, padarot triku neiespējamu, un ir izplatīts risinājums parkos un pilsētvidē. Šādi…
— Rīga (@RigasDome) October 14, 2025
Pie bibliotēkas tādu nav (ja tu par skeiteriem), tur skeiteri granīta trepes hujārīregulāri, tās nepasen mainīja un par mūsu naudu. Bet te, koka soliem ir antiskeitru tehnoloģij, ja? Nu ja, koks jau vērtīgāks nekā granīts. Šis sols taču ir tūristu apskates objekts, jāsargā.
— Velnazellis (@Indeszellis) October 14, 2025
Vai koka dēli nevarēja pieskrūvēt klāt? Vai vajadzēja šādu māksliniecisku kaltu figūru ar asu pīķi zem tās? Ja kāds uzplēsīs drēbes vai sīkais atšķels galvu pret šo dzegu, kas būs vainīgs? pic.twitter.com/Vn8kmEymFH
— Velnazellis (@Indeszellis) October 14, 2025
Tātad priekš muļķiem, bet pārējiem jāplēš savas drēbes muļķu dēļ.
— Jānis Siliņš (@janissilins2018) October 14, 2025