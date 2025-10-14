Ekrānšāviņš no X @Indeszellis

19:21, 14. oktobris 2025
Socvietnē X lietotājam @Indeszellis radies jautājums par kādu novērojumu, proti, Daugavas promenādē – it kā viss skaisti un atpūtai patiešām piemēroti, tomēr neizpratni raisa metāla izvirzījumi, kas laikam domāti apģērba bojāšanai. Uz ši tvītu reaģējusi arī Rīgas dome, paskaidrojot, kāpēc tā.

“Labdien! Turpat netālu promenādē ir skeitošanas laukums, un šie metāla kronšteini uzstādīti, lai aizsargātu soliņu pret skeitbordistiem, kuri mēģina slīdēt pa malu. Tas traucē gludai slīdēšanai, padarot triku neiespējamu, un ir izplatīts risinājums parkos un pilsētvidē. Šādi elementi parasti tiek uzstādīti uz koka, metāla vai akmens virsmām.”

