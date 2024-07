VIDEO. Nīlzirgi teorētiski būtu spējīgi lidot. Britu zinātnieku pētījums pārsteidzis pat viņus pašus Ieteikt







Ir vajadzīgas spēcīgas vizualizācijas spējas, lai ar gara acīm varētu saskatīt lidojošu nīlzirgu un prātotu, vai tiešām ar pietiekamu motivāciju šāds neticami liels un smags zvērs varētu kādreiz pacelties gaisā. Tā arī pētnieki no Karaliskās veterinārās koledžas North Mymms, Hertfordshire atklājuši, ka tad, kad dūšīgie zālēdāji sasniedz savu maksimālo ātrumu, tie patiešām paceļas gaisā nedaudz, par šo raksta izdevums The Guardian.

Tad, kad nīlzirgi ir maksimāli ieskrējušies, tie 15% skrējiena laika no zemes paceļ visas četras kājas, taču viss nav tik vienkārši – lai veiktu jebkādus pētījumus ar nīlzirgiem, ir jāveic grūts darbs, atzīst Džons Hačinsons, evolucionārās biomehānikas profesors, “Viņi ir neticami bīstami, viņi mēdz būt visaktīvākie naktī un daudz laika pavada ūdenī.”

Pētnieki pētīja un apkopoja informāciju arī no vietnes YouTube, katru kadru pa kadram tina un pētīja, lai noskaidrotu, vai nīlzirgiem ir izdevies uzreiz pacelt no zemes visas četras kājas. Kur secināja, ka atšķirībā no citiem lielajiem zīdītājiem nīlzirgi rikšojot steigā tiešām “var pacelties gaisā”.

Citi lielie sauszemes dzīvnieki pārvietojas savādāk. Ziloņiem ir standarta gaita pat lielā ātrumā, un tie nekad pilnībā nepamet zemi. Tikmēr degunradži var staigāt, rikšot un pat kustēties galopā.

Nīlzirga videokadros bija redzami pat 2000kg smagi dzīvnieki, kas rikšo ar kustību, kas ietver pa diagonāli pretējās kājas, kas pārvietojas sinhroni.

Hačinsons sacīja, ka pētījuma izaicinājums bija klikšķināt cauri videoklipu kaudzēm pa kadram. Un tomēr visa gaitā pētnieki nonāca pie secinājuma, ka pigmejnīlzirgi, kas atšķiras no viņa pētītajiem dzīvniekiem, var arī auļot.





















