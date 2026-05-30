Rabarberu pīrāgs bez liekas piepūles – nepieciešamas tikai 3,5 sastāvdaļas

17:43, 30. maijs 2026
Sulīgs, maigs un pārsteidzoši vienkāršs rabarberu pīrāgs tikai no “3,5 sastāvdaļām” – ideāls brīžiem, kad mājās ir daži rabarberu kāti un kāre pēc kaut kā salda. Ar recepti dalās Māra Ziemele (@edamskaisti).

Pagatavošanai būs nepieciešamas šādas sastāvdaļas:

* 1 bundža (~400 g) iebiezinātā piena
* 160 g miltu
* 2–3 rabarberu kāti
* 2 tējkarotes cepamā pulvera
* Šķipsniņa sāls
* Šķipsniņa vaniļas cukura (pēc izvēles)

Pagatavošana ir pavisam vienkārša:

1. Iebiezināto pienu sajauc ar miltiem, cepamo pulveri, vaniļu un šķipsniņu sāls, līdz izveidojas viendabīga mīkla. Pēc tam iemaisa sagrieztus rabarberus.

2. Mīklu lej cepamajā veidnē un cep 175 grādos aptuveni 20–25 minūtes, līdz pīrāgs ir zeltains un pilnībā izcepies.

3. Pēc izcepšanas atdzesē un pirms pasniegšanas var viegli pārkaisīt ar pūdercukuru.

Vienkāršs deserts, kas ātri vien kļūst par iecienītu mājas gardumu.

Lai labi garšo!

