Maestro sirsnīgā atzīšanās jubilejā

21:30, 15. janvāris 2026
Lai gan izcilā Maestro Raimonda Paula 90.jubileja bija 12.janvārī, īpašas svinības norisinājās vēl šodien – leģendārais komponists ceturtdien svinīgi sveikts viņam īpašā vietā – Latvijas Radio namā.

Svinības ļoti priecīgā gaisotnē tika aizvadītas, esot klātesošām arī Latvijas augstākajām amatpersonām.

“Kaut kas ir patīkams, ka cilvēkiem pret tevi ir labs noskaņojums. Daudzi atceras, ko esam darījuši uz skatuves.

Centāmies būt jautri, dzīvespriecīgi, visādus jokus taisījām, dzērām, dzīvojām normālu dzīvi, paldies Dievam, vēl daži izdzīvoja, par ko man ir prieks.

Tikai ar darbu, ar kustību var tikt ārā no pesimisma,” LTV Ziņu dienesta žurnālistei sajūtās dalījās Raimonds Pauls.

Par sasniegto sava mūža laikā Maestro teica: “Daudz ko arī labu izdarījām! Saglabājām latviešu valodu un dziesmu. Tagad nāk jaunie, viņi nāks pie vara, lai viņiem veicas.

Mūzika deva daudz ko, daudzi jau neuzskata, ka es nodarbojos ar nopietnu darbu, nenoliedzu, ka esmu nodarbojies ar izklaides žanru. Kaut kur mēs pareizi trāpījām ar tām vieglajām dziesmiņām, cilvēkiem tas patika un daudzi dziedātāji līdz šodienai dzīvo ar to repertuāru, ko mēs sarakstījām septiņdesmitajos. Kaut kas ir izdarīts, kaut kas nav. Jāiet malā, pietiek.”

Plašāk pievienotajā video sižetā!

