“Man ir sajūta, ka daudzi cilvēki neaptvēra, ko viņš saka. Tas bija par tālu! Tas izklausās neiespējami!” TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” par ministra ideju saīsināt bērna kopšanas atvaļinājumu līdz gadam izsakās sociologs Aigars Freimanis.

Augulis reti protot izskaidrot detalizēti to, ko domājot. “Arī šoreiz, tas lēmums iespējams tikai tad, ja tiek nodrošinātas visas nepieciešamās pirmsskolas izglītības iespējas tam gadu vecajam bērniņam, kas izraisīja skepsi sabiedrībā, īpaši no jaunajām māmiņām. Otra iespēja – auklīšu pakalpojumus. Skaidrs, ka neviens no šiem variantiem nav iespējams realitātē.

Arī naudas ziņā – cik daudz būs jāiegulda šo bērnudārza būvniecībā, auklīšu pakalpojumos un cik lielu pienesumu dos tās māmiņas, kuras pusgadu ātrāk sāks strādāt?

Man liekas, ka tā doma ir absurda, sabiedrība ir pieraduši pie šī brīža modeļa, tas ir normāls. Es domāju, ka viņš te ir mazliet iebraucis auzās!” viņš uzskata.

Jau ziņots, ka darbaroku trūkuma dēļ tiek apsvērta iespēja saīsināt bērna kopšanas atvaļinājumu, raidījumā “Spried ar Delfi” teica labklājības ministrs Uldis Augulis (ZZS). Viņaprāt, bērna kopšanas atvaļinājumu varētu saīsināt par pusgadu jeb līdz vienam gadam.

To gan varētu darīt tikai tādā gadījumā, ja bērniem jau no viena gada vecuma tiktu nodrošināti bērnudārzi vai aukļu pakalpojumi. Tas ļautu bērnu vecākiem pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū.

“Mums ir svarīgi skatīties nākotnē, lai mums darba tirgū cilvēku būtu pietiekami, lai mēs varētu nodrošināt to pašu pensiju sistēmu un to solidaritātes daļu, ka šī brīža strādājošie maksā par šī brīža pensionāriem,” skaidroja ministrs.

Viņš atzina, ka par bērna kopšanas atvaļinājuma saīsināšanu varētu īstenot vēl šīs Saeimas sasaukuma laikā.

Augulis neizslēdza iespēju, ka varētu atstāt izvēli pavadīt bērna kopšanas atvaļinājumā ilgāku laiku. Taču galvenais uzsvars esot uz nākotni, lai varētu nodrošināt darbaspēka pieejamību.

“Mums ir ātrāk jābūt darba tirgū un vēlāk jābeidz darba tirgus,” teica ministrs.

LETA jau ziņoja, ka nākamā gada valsts budžetā nav iezīmēts papildu finansējums pabalstiem ģimenēm ar bērniem.