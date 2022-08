Kristians Kareļins (no kreisās), Madars Zvagulis un Arturs Krūzkops – aktieri un futbola entuziasti. Foto: Ilmārs Stūriška

Aktieri pa jokam rada futbola komandu "Pa pāris kausiem"







Ilmārs Stūriška, "Latvijas Avīze", AS "Latvijas Mediji"

Rādīt priekšzīmi spēļu organizēšanā – ar azartu un sirdi mājas spēļu rīkošanai pieiet futbola komūnas “Pa pāris kausiem” (“PPK”) radītāji, kuru šopavasar izveidotā “PPK/Betsafe” komanda ir trešās jeb zemākās līgas centrālās zonas līdere.

Domas materializējas

Darba dienas vakars, “LNK sporta parkā” ar skaņas tehniku, vadiem, datoru rosās aktieri Kristians Kareļins, Madars Zvagulis un Arturs Krūzkops. Viņi te nav ieradušies strādāt, bet gan priecēt sevi un citus.

Viens no futbola komūnas “PPK” radītājiem ir Kareļins, kurš pirms pāris gadiem ar Latvijas izlases bijušo pussargu Juriju Žigajevu sāka vadīt futbola raidījumu. Komandas izveidošana bijis nākamais solis.

“Pirms gada teicām – būtu forši, ja mums būtu komanda. Te nu tā ir. Kaut kas pilnīgi jauns, nepazīstams. Filmējam dokumentālo seriālu, kā pilnīgi tirliņi no nulles rada komandu,” malkojot alu – tradicionāli spēles vakarā viens miestiņš tiekot paņemts –, “Latvijas Avīzei” stāsta Kristians Kareļins, kuram lepni ticis vienības ģenerāldirektora amats.

Viņš ievilcis pasākumā arī kolēģus. Zvagulis ir izpilddirektors, kā pats smej – cilvēks, kurš visu izpilda. Galvenā funkcija ir spēles informators.

Krūzkops šoreiz pilda dīdžeja funkcijas. Citkārt ir arī dzīvā mūzika.

“Pārsteigums, ka esam pirmie tabulā. Tāda mērķa nebija, bet tagad parādījies azarts – ja varam, tad maucam. Patīkami, ka izveidojies tik foršs kolektīvs – šis ir bezmaksas pasākums, spēlētāji velta savu laiku un veselību,” teic Kareļins.

Viņi raidījumā aprīļa sākumā izsludināja spēlētāju atlasi, pieteicās 50, atnāca 35, paņēma 25. “Pēc tam sāka rakstīt cilvēki, ka arī grib, pienāca vēl klāt. Joprojām daudzi raksta, bet nolēmām, ka šosezon vairs neņemam.”

Labāk nekā virslīgā

Uz spēli pret “Albertu-2” ierodas vairāk nekā simts skatītāju, ir bijis arī vairāk nekā 200. “PPK/Betsafe” daudzējādā ziņā izkož virslīgas klubus.

“Taisām svētkus sev un citiem. Vēlamies parādīt, ka futbols var būt arī šāds – atnāc uz pagrabu, kā to saucam, un ir viss, ko vajag, – uzkost, iedzert, bērniem atrakcijas, var kreklus pasūtīt, mūzika, reizēm dzīvā mūzika.

Būsim godīgi – arī dažām virslīgas komandām tā nav,” norāda Madars Zvagulis.

“Mēs paņemam cilvēkus ar to, ka ir komūnas sajūta. Raidījumā ieguvām plašu auditoriju, notiek abpusēja komunikācija. Te var labi pavadīt laiku, iepazīt spēlētājus, pēc spēlēm tepat ir preses konferences, jebkurš uzdod jautājumus. Pēc tam ar faniem novācam banerus,” stāsta Kareļins.

Komandas līdzjutēju vidū ir dziedātājs Ralfs Eilands, arī viņu lamatās ievilinājis Kareļins.

“Futbols vienmēr paticis, vietējā līmenī kādu laiku neskatījos, bet pavilkos uz Kristiana entuziasmu. Droši varu apgalvot, ka mana komanda Latvijā ir “PPK”, eju arī uz virslīgas spēlēm, protams, izlasi.

Te ir daudz labāka atmosfēra nekā virslīgā,” uzskata Ralfs Eilands. “Ārzemēs esmu skatījies futbolu, iepriekšējā bija bundeslīgas mačs Berlīnē. Stadionos desmitiem tūkstošu skatītāju – neaprakstāmi. Balss saitēm fanošana nāk par sliktu. Man ir diezgan skaļa balss, uztrenēta. Ja divas trīs reizes nedēļā pabļauju, nekas traks nenotiek.”

Madars Zvagulis bērnībā esot trenējies futbolā, bet mugurkaula deformācijas dēļ ārsti aizlieguši. “Tāpēc aizgāju uz aktieriem,” viņš pasmaida. Pirms kovida reizi nedēļā ar draugiem uzspēlējis, nu šī tradīcija izčākstējusi.

Tukšā diena

“PPK/Betsafe” šī izrādās tukšā diena no sākuma līdz beigām – viss sācies ar to, ka ēdinātāji tehnisku iemeslu dēļ nevarējuši ierasties. Pusceļā no Ventspils uz Rīgu plīsa riepa autobusam, kurā brauca Jurijs Žigajevs.

Līdz galvaspilsētai tika ar kādu labvēlīgu autovadītāju. Spēle pieliek punktu – 1:5. Jau 35. sekundē, aizmetot bumbu aiz aizsargu mugurām, ātrs uzbrukums un 0:1.

Pēc divām minūtēm līdzīgā stilā otrie zaudētie vārti, puslaika vidū soda laukumā pārkāpums, sarkanā kartīte un 0:3. “Mums šodien iztrūkst divu pamatsastāva aizsargu,” vājumu izskaidro Kareļins.

Mača jestrākais brīdis ir alus dzeršanas sacensības puslaika pārtraukumā. Piecu dalībnieku vidū viena dāma, katram arī viens palīgs, dzeršana ir ar karotīti, nepieskaroties kausam. Uzvar nevis ātrākais, bet gan rūpīgākais.

Žigajevs ir komandas galvenais treneris, kurš sevi šajā arodā gan neredz. “Par trenēšanu to grūti saukt, trenējamies reizi nedēļā un pēdējā mēnesī nav bijis, jo ceturtdienas ir Eirokausu dienas un visi grib paskatīties lielās spēles.

Ir interesanti, galvenais, ka cilvēki nāk un uzdevums ir noturēt viņu interesi. Manuprāt, izdodas. Uz izbraukuma spēlēm dodas ap 30 cilvēku mūsu kreklos,” teic Jurijs Žigajevs.

“PPK” spēles dēļ viņš šovasar netika uz meitas bērnudārza izlaidumu, tāpat šonedēļ bija jāatstāj sieva abu iepazīšanās 17. gadadienā. “Tā ir bijis visu dzīvi, pašam spēlējot bija tāpat.

Paveicies ar saprotošu sievu un meitām. Viņas zina, ka nākamajā dienā būsim kopā,” atzīst bijušais izlases pussargs.

Kristians Kareļins domās esot futbolā 24/7: “Reizēm tas tracina otrās pusītes. Ja esi iekšā, tad jābūt maksimāli un jāgūst prieks. Tas nav darbs, bet mums patīk, degam.”

Nereālie sapņi

Trešās līgas četras labākās komandas iegūs tiesības spēlēt otrajā līgā. Jurijs Žigajevs atzīst, ka būtu interesanti iet augstāk, bet pagaidām par to nedomā.

“Mums entuziasma pietiks, tas ir tikai audzis. Sākumā nebija nekādu mērķu, gribējām foršu atmosfēru, komandu. Tagad ir mazāki mērķīši, jo redzi, ka viss aizgājis, strādā, gribas aizvien vairāk skatītāju, izdomāt ko jaunu,” Madars Zvagulis redz izaugsmes iespējas.

Sapnis par virslīgu? “Kaut kur dziļi ir, bet visi saprot, ka tas ir nereāli, īpaši darbojoties tā, kā mēs šobrīd.

Rezultāts nav galvenais. Bet man ir savs vārds, “PPK” nostiprinājies kā zīmols – negribējām trešajā līgā būt apakšā un zaudēt katrā spēlē ar 0:5. Tagad, kad esam augšā, protams, gribas noturēties. Virslīga, Eirokausi – tas tikai joku līmenī. Taču katrā jokā ir daļa joka,” atgādina Jurijs Žigajevs.

22. augustā “PPK/Betsafe” sastāvā solījis uzspēlēt Latvijas izlases visu laiku rezultatīvākais spēlētājs Māris Verpakovskis.