Aldis Gobzems. Ekrānuzņēmums no “Facebook”

Gobzemu apsūdz par iespaidīgas summas izspiešanu un neslavas celšanu Ieteikt







Prokuratūra ir nodevusi tiesai krimināllietu, kurā par izspiešanu grupā un neslavas celšanu apsūdzēts bijušais Saeimas deputāts Aldis Gobzems, kurš tagad mainījis vārdu uz Arigo Toro, noskaidroja aģentūra LETA. Prokuratūra Gobzemu apsūdz par līdz pat 200 000 eiro izspiešanu un neslavas celšanu.

Neminot personu vārdus, prokuratūra aģentūru LETA informēja, ka Rīgas Ziemeļu prokuratūras nodevusi tiesa krimināllietu par personu grupā veiktu izspiešanu pret kādu personu, pieprasot bez tiesiska pamata atdot mantu, piedraudot izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo un viņa tuviniekiem, kā arī par neslavas celšanu personām masu saziņas līdzeklī.

Kriminālprocesā apsūdzība celta divām personām. Pēc apsūdzībā vēstītā, viens no apsūdzētajiem apgalvojis, ka cietušais vainojams viņa laulības izjukšanā un sievas aiziešanā no ģimenes. Tādēļ viņam radies nodoms sociālo tīklu vietnēs “Facebook” un “Instagram”, kā arī saziņas aplikācijā “Telegram” publicēt izdomātus apgalvojumus, lai iegūtu no cietušā materiālu labumu.

Bez jebkāda tiesiska pamata sākotnēji no cietušajiem pieprasīti 15 000 – 20 000 eiro, taču vēlāk summa sasniegusi pat 200 000 eiro, norādīts apsūdzībā. Pēc abu apsūdzēto savstarpējās vienošanās otrs iesaistījies kā starpnieks noziedzīga nodarījuma īstenošanā. Aģentūrai LETA zināms, ka otrs apsūdzētais lietā ir jau iepriekš par krāpšanām tiesātais Gints Lazdiņš.

Ņemot vērā, ka cietušais pieprasītos finanšu līdzekļus nesamaksāja, tad viens no apsūdzētajiem, īstenojot izteiktos draudus, vairākkārtīgi ievietoja publikācijas, kurās nepārprotami izteikti cieņu un godu aizskaroši apgalvojumi, tādējādi izdarot morālu spiedienu uz cietušo. Tāpat regulāri ticis draudēts un īstenotas darbības, kas tika vērstas uz cietušā reputācijas neatgriezenisku bojāšanu, rakstīts apsūdzībā.

Papildus tam viens no apsūdzētajiem izdarījis citu noziedzīgu nodarījumu, proti, tīši izplatījis apzināti nepatiesus, personas apkaunojošus izdomājumus masu saziņas līdzeklī, ceļot neslavu vēl citām personām.

Abas apsūdzētās personas savu vainu izdarītajā nodarījumā neatzīst.

Kriminālprocesā par cietušajiem atzītas trīs personas. Aģentūrai LETA zināms, ka viens no cietušajiem ir uzņēmējs Agris Evertovskis.

Gobzems iepriekš sociālajos tīklos tika vainojis Evertovski par viņa ģimenes izjaukšanu, kas novedis pie laulības šķiršanas ar Gobzema kādreizējo sievu un bērnu māti Kristu. Ar Gobzema vārdu saistītos kanālos dažādās sociālās saziņas vietnēs it kā aizmiglotā veidā tikuši izplatīti dažādi pieļāvumi un apvainojumi arī par citām sabiedrībā vairāk un mazāk zināmām personām.

Savukārt Lazdiņš figurēja kā viens no apsūdzētajiem bijušā Jūrmalas domnieka Māra Dzenīša un citās krimināllietās.

Reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju pret celtajām apsūdzībām, Arigo Toro sociālajos tīklos dalījies ar paskaidrojumu, kurā izklāsta viņa stāsta puse. Viņš raksta: “Mana “izspiešanas” lieta sastāv no aptuveni 800 instagram storijiem romānā Purvā [..]. Tā ir tā izspiešana. Izspiešana ir neļaut sevi apzagt – savu dzimtas māju nozagt, neļaut manu bērnu uzturlīdzekļus piesavināties un neļaut manu skaisto gleznu kolekciju izsaimniekot. Korumpētās prokuratūras un vairāku ģimeņu pametēja Ruka galvenā lieciniece lietā ir evertovska izbijusī mīļākā, manu bērnu pametēja Krista Gobzema, pret kuru ir virkne civillietu un pret kuru tiesa jau atzinusi rupju nepateicību pret mani, un viņas māte, kura rakstīja, lai AG savāc bērnus, proti, lai es savācu Adrianu un Akselu. “Cietušais” ir arī Gothards Māris Gulbis (nu tas, par ko Jūs man daudz liecības sūtījuši esat, ka viņš varmācīgi uzmācās sievietēm), kurš nesot varmāka, neslavas celšana ir viņu nosaukt par varmāku kaut pret viņu lietā atrodas pat tiesas spriedums par varmācību. Tas īsumā. Ja būs godīga tiesa, attaisnos, ja negodīga, notiesās. Nu mani šis nesatrauc, neko citu pret sevi no korumpētās sistēmas arī negaidīju. Būtu naivs, ja domātu, ka šī korumpētā sistēma mani aizstāvētu.”