Cīņa beigusies? Uzņēmums saņem pozitīvu atzinumu vides novērtējumā 46 vēja turbīnu būvniecībai 0
SIA “K2 Ventum” ir saņēmis 2025.gada 30.septembrī Enerģētikas un vides aģentūras pozitīvu atzinumu par ietekmes uz vidi (IVN) novērtējuma ziņojumu, kas sagatavots par vēja elektrostaciju parka būvniecību un elektropārvades pieslēguma izveidi Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadā.
Šis ir nozīmīgs solis valstiska projekta attīstībā, apliecinot, ka uzņēmums darbojas atbilstoši Latvijas likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiski atzītai labai praksei. Minētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma atzinums dod iespēju attīstītājam uzstādīt 46 lieljaudas vēja turbīnas, ar kopējo jaudu 322MW.
Ietekmes uz vidi novērtējuma process tika uzsākts 2021. gada 30. novembrī, un 2025.gada 30. septembrī saņemtais atzinums izdots par jau ceturtā IVN ziņojuma redakciju, kas tika pārstrādāta pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2024. gada 17. septembra lēmuma par IVN ziņojuma pārstrādi.
“K2 Ventum”, pēc vairākkārtējām konsultācijām un diskusijām gan ar vietējās kopienas pārstāvjiem, gan kompetentajām valsts institūcijām, gan nevalstiskām vides organizācijām ir ieviesis būtiskus uzlabojumus projekta attīstībā. Vēja turbīnu skaits tika samazināts no 55 līdz 46, tādējādi samazinot tieši 2 kilometru rādiusā skarto mājsaimniecību skaitu no 113 uz 60.
Vienlaikus palielināts arī vēja turbīnu attālums līdz Pāvilostas promenādei – no 2,4 kilometriem līdz 3,7 kilometriem. Turklāt tika veikta plaša 3D ainavu analīze, kas ļauj skaidri novērtēt vizuālo ietekmi 16 kilometru rādiusā ap plānoto vēja parku.
Uzņēmums īpašu uzmanību ir pievērsis vides izpētei un sociālekonomiskai analīzei, nodrošinot, ka projekta ietekme tiek izvērtēta daudzpusīgi un zinātniski pamatoti. Kā piemēru var minēt, ka putnu monitorings trīs ekspertu sastāvā tiek veikts nepārtraukti kopš 2021. gada un turpinās arī šobrīd.
IVN ziņojuma izstrādē kopumā piedalījās 14 neatkarīgi eksperti un 14 juridiskas personas no Latvijas, Igaunijas un Vācijas, kas specializējušās gan vides jautājumu izpētē, gan inženiertehnisko jautājumu projektēšanā, risināšanā un izbūvē. Ar IVN ziņojumu iespējams iepazīties uzņēmuma mājaslapā www.k2ventum.lv.
SIA “K2 Ventum” valdes loceklis un projekta autors Agris Kalniņš norāda: “Pozitīvs IVN ziņojuma atzinums ir apliecinājums, ka mūsu komanda spēj sabalansēt vietējās sabiedrības intereses un valsts enerģētiskās drošības vajadzības. Ir patiess gandarījums, ka parks dos ievērojamu ekonomisko pienesumu vietējai kopienai, īpaši Sakas pagastam, kā arī stiprinās Latvijas enerģētisko neatkarību un drošību. Mūsu mērķis ir padarīt šo projektu par labās prakses piemēru gan Baltijas reģionā, gan Eiropas mērogā.”
Projekts paredz, ka pēc likuma noteiktais maksājums Dienvidkurzemes novadam nodrošinās vismaz 800 tūkstošus eiro ieņēmumus katru gadu, kas pārsniegs 30 procentus no visa novada nenodokļu ieņēmumiem. Līdztekus likumā noteiktajam, “K2 Ventum” ir paredzējis arī vairākus citus ieguldījumus Dienvidkurzemes novada attīstībā – “Zaļā dzelzceļa” izbūvi, skatu torņa izveidi, Zaļās enerģijas izglītības centra izveidi un ikgadēju atbalstu vietējo iedzīvotāju iniciatīvām.
Nākamajos soļos uzņēmums turpinās darbu pie paredzētās darbības akcepta lēmuma saņemšanas, tehniskā projekta izstrādes un sadarbības ar Dienvidkurzemes iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Kopš 2025. gada 7. februāra “K2 Ventum” vēja parka projektam ir piešķirts LIAA prioritārā investīciju projekta statuss. Kopš 2024.gada uzņēmums ir C3 biedrs Eiropas Vēja asociācijā, kā arī aktīvs biedrs Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijā un Latvijas Atjaunīgās Enerģijas aliansē, apliecinot savu iesaisti gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.