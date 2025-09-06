Ko vēja un saules parki darīs, ja vējš nepūtīs un saule nespīdēs? 0

Latvija vidēji importē aptuveni trešdaļu no nepieciešamās elektroenerģijas, un pieaugošais patēriņš liek domāt par atjaunīgajiem energoresursiem kā vienīgo risinājumu, lai nodrošinātu lētāku un ilgtspējīgu enerģiju nākotnē, TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” uzsver Alnis Bāliņš, Biedrības “Latvijas atjaunīgās enerģijas aliance” Valdes priekšsēdētājs , Dānijas atjaunīgās enerģijas uzņēmuma grupas Latvijā “European Energy Latvia”. vadītājs

“No gāzes izbēgt nevaram. Ja runājam par Latviju, Latvijā eventuāli varētu būt vislabākais ģenerācijas portfelis. Mums ir hidroelektrostacijas, mums ir gāzes ģenerācija, un šobrīd mēs runājam par vēju, sauli – par atjaunīgo enerģiju vēl vairāk,” skaidro Bāliņš.

Visa sistēma esot ļoti elastīga. Ir jāsaprot, ka patēriņš aug, un tas arī turpinās augt, tāpēc ir saprotama uzņēmumu vēlme saņemt vairāk un lētāku enerģiju. “Fakts ir tāds, ka atjaunīgā enerģija ir vienīgais vislētākais enerģijas avots šobrīd pasaulē,” pauž Bāliņš.

Viņš retoriski jautā, kāpēc Latvijai tad nevajadzētu tiekties pēc šādas enerģijas.

“Latvija kopumā ir neto importētāja enerģijai. Atkarībā no gadiem, apmēram 30% caurmērā gadā mēs importējam. Ir gadi, kad esam pārpalikumā, bet sistemātiski 30% iztrūkst – tie 30% kaut kā ir jānosedz. Ar gāzi un esošām hidroelektrostacijām diemžēl pie sagaidāma pieaugoša patēriņa ir nepietiekami,” uzskata Bāliņš.

