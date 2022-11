Krišjānis Kariņš Publicitātes foto

Grib pārvērtēt elektroenerģijas tarifus Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ar rezolūciju uzdevis Ekonomikas ministrijai (EM) sadarbībā ar Finanšu ministriju (FM) kā kapitāldaļu turētājām vērtēt iespējas koriģēt AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Sadales tīkls” sagatavotos pakalpojumu tarifu projektus, informēja Valsts kancelejas pārstāvji.

Premjers uzsver, ka elektroenerģijas izmaksām ir būtiska ietekme uz tautsaimniecības izaugsmi, tādēļ viņš uzdevis EM sadarbībā ar FM sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā ziņojumu par iespējām koriģēt “Augstsprieguma tīkla” un “Sadales tīkla” sagatavotos pakalpojumu tarifu pieauguma projektus. Rezolūcijā teikts, ka sagatavotais informatīvais ziņojums ministrijām jāiesniedz izskatīšanai 20. decembra valdības sēdē.

Ministru prezidents uzdod izvērtēt uzņēmumu sagatavotos pakalpojumu tarifu pieauguma projektus, izskatot iespēju ar akcionāra lēmumu atteikties no negūto ieņēmumu atgūšanas par laika periodu no 2020. līdz 2022. gadam, kā arī iespējas fiksēt elektroenerģijas cenu, kura ir daļa no uzņēmumu darbības izmaksām, noteiktā līmenī. Minētajā izvērtējumā jāņem vērā, lai iespējamā tarifu korekcija nodrošina sistēmas operatoru spēju efektīvi turpināt elektroapgādes tiešo pienākumu izpildi.

Jau ziņots, elektroenerģijas sadales sistēmas operators “Sadales tīkls” plāno palielināt elektroenerģijas sadales tarifu vidēji par 75%. Konkrētas tarifa izmaiņas būs atkarīgas no pieslēguma veida un patēriņa apmēra.

Tostarp mājsaimniecībām ar apmēram 100 kilovatstundu patēriņu mēnesī tarifa pieaugums, ieskaitot sadales tarifā iekļauto pārvades tarifa maksu, pēc kompānijā vēstītā, būs 6–8 eiro apmērā. Būtiski lielāks tarifa pieaugums plānots, piemēram, pieslēgumiem ar trim fāzēm.

“Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons skaidroja, ka “Sadales tīkla” izmaksas pieaugušas par 183 miljoniem eiro – primāri pārvades tarifa un elektroenerģijas cenas pieauguma dēļ. Uzņēmums vairs nespējot izmaksu pieaugumu akumulēt un pirmo pusgadu ir noslēdzis ar zaudējumiem.

Savukārt “Augstsprieguma tīkla” elektroenerģijas pārvades tarifi varētu pieaugt 4,3–4,9 reizes. Vienlaikus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SRPK) aģentūrai LETA norādīja, ka regulators “Augstsprieguma tīkla” tarifu projektā saredz pozīcijas, kurās iespējams samazinājums, kas varētu novest pie mazāka kopējā tarifa pieauguma.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 8. decembrī arī rīkos attālinātu uzklausīšanas sanāksmi par AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas tarifu projektu. Sanāksmē komersanta pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar elektroenerģijas sadales sistēmas tarifu projektu, kuru “Sadales tīkls” SPRK iesniedza 3. novembrī. Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus gan komersantam, gan SPRK pārstāvjiem, kā arī izteikt priekšlikumus par “Sadales tīkla” iesniegto tarifu projektu. Pēc priekšlikumu apkopošanas, SPRK izvērtēs gan tos, kas izteikti uzklausīšanas sanāksmes laikā, gan tos, kas saņemti rakstiski.