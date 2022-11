Publicitātes foto

"Sadales tīklu" tarifu celšana muļķa lomā atstās saules paneļu īpašniekus?







Cerot uz lētāku elektroenerģiju, daudzas mājsaimniecības un uzņēmumi ierīkojuši saules paneļus. Taču tagad cilvēki jūtas piemuļķoti, jo uzņēmuma “Sadales tīkls” (ST) plānotais tarifu palielinājums izmaksas krietni palielinās. Savukārt komercparki uzskata, ka šāds solis dažu gadu laikā pilnībā apstādinās ilgtermiņa investīcijas šajā nozarē, par to vēsta portāls lsm.lv.

Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepu ķepā” šoruden, atjaunojot kaķu māju, uzstādīja arī saules paneļus un siltumsūkni. Biedrības vadītāja Gundega Bidere teica, ka ar ieguldītajiem gandrīz 15 000 eiro apmērā nekas vēl nebeidzās, jo izrādījies, ka maksimālo saražoto elektroenerģijas apjomu bez pārvadu tīklu rekonstrukcijas neesot iespējams nodot. “Par kādu apkalpošanu mēs maksāsim? Par to, ka mēs paši esam nopirkuši jaunus vadus, paši samaksājuši par to uzstādīšanu, paši uzstādījuši saules baterijas, un tagad maksāsim par to, ka elektrība plūst vienā virzienā. Uzkrājas un plūst atpakaļ,” vaicāja “Ķepu ķepā” vadītāja Gundega Bidere.

Daudzās privātmājās saules paneļi tika uzstādīti, arī izmantojot valsts atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotajā programmā. Pēc VARAM datiem pagājušajā gadā saules paneļi visā Latvijā bijuši tikai 2000 mājsaimniecībās, bet tagad šis skaits pieckāršojies, raksta lsm.lv.

Tomēr iedzīvotāji, kuri cerēja uz lētāku enerģiju, tagad jūtas piemuļķoti.

Kā skaidroja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (“Attīstībai/Par!”), mudinot iedzīvotājus ražot “zaļo enerģiju”, neesot bijis zināms par ST plānu paaugstināt tarifu, bet mājsaimniecības, kuras uzstādījušas saules paneļus, vienalga būšot ieguvējas – tarif būšot nedaudz mazāks.

Vēl lielākā neizpratnē ir komercuzņēmumi, kuru tarifs varētu pieaugt pat vairāk nekā par 500%. Ādažu topošā saules paneļu parka, kurā plānots kopumā uzstādīt 14 000 paneļu un gadā nodot 3350 MWh, pārstāvis teica, ka tas pilnībā apstādinātu “zaļās enerģijas” attīstību gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, ziņo lsm.lv.

Ekonomikas ministrija komentēt šo situāciju atteicās līdz brīdim, kamēr savu galavārdu būs teikusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, tie varētu stāties spēkā nākamā gada jūlijā.