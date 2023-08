Gribu būt “zaļš” un par to tagad dārgi maksāju. Kurš vainīgs? Atbildi skaidro Ivars Zariņš Ieteikt







Šeit ir svarīgas divas lietas. Viena lieta ir faktoloģija, otra lieta – cēloņsakarība, kas ir izveidojusies. Faktoloģiju mēs visi labi redzam – visi saņem savus rēķinus. Es, teiksim, esmu arī viens no tiem, kuru šīs tarifa izmaiņas skar vissmagāk. Pieaugums ir milzīgs. Šādu komentāru TV24 raidījumam “Preses klubs” par šobrīd tik aktuālo tematu sniedza Ivars Zariņš, Latvijas elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācijas izpilddirektors.

Patērēju maz, bet man ir liels pieslēgums priekš tā, lai varētu nākotnē elektroauto un siltumsūkni pieslēgt. Gribu būt “zaļš” un par to tagad dārgi maksāju.

Kurš vainīgs? “Sadales tīkls” vainīgs vai “Latvenergo”? Patiesā cēloņsakarība ir pavisam savādāka – tie visi, kas sevi slavē vai vaimanā, paši ir arī atbildīgi, uzskata Zariņš.

Ko dotajā gadījumā izdarīja “Sadales tīkls”? Viņš vienkārši izdarījis tās lietas, kas loģiski viņam bija jāizdara jau sen un ko viņš nedarīja, turklāt ST nedrīkstēja komunicēt ar sabiedrību, tāpēc ka politiķi to aizliedza pirms vēlēšanām, skaidro eksperts.

Kā cilvēks, kas orientējas situācijā un skaitļos, Zariņš skaidro, ka mūsu tarifu pieaugums sastāv no divām principiālām lietām: viens ir izmaksu pieaugums, kurš netika segts jau no 2016. gada – apmēram 7 gadus izmaksas cēlās, ir inflācija, “Sadales tīkls” visu to amortizēja. Tas beidzās ar to, ka pagājušogad ST jau strādāja ar vairāk nekā 20 miljonu zaudējumiem. Tad bija skaidrs, ka tarifs bija jāmaina jau pērn.

Paskatīsimies, kur ir pieaugums, aicina Zariņš, – tas nav vadības algās, tas ir pavisam citās lietās, kas ir saistītas ar inflāciju, augstsprieguma tīkla tarifu pieaugums, kas ir saistīts ar elektroenerģijas tarifu pieaugumu.

Faktoloģija pareiza, bet cēloņsakarības aprakstītas nepareizi, rezumē eksperts, norādot, ka pēc būtības ST izdarīja visu, ko varēja izdarīt. Juris Pūce bija klāt, kad šo visu sistēmu izveidoja, ko tagad sauc par absurdo tirgus modeli.

