"Eiropai tā Krievijas gāze, grozi kā gribi, ir vajadzīga." Ko Krievija varētu iesākt ar lielajiem ieņēmumiem?







Grozi kā gribi, bet Eiropai ir vajadzīga Krievijas gāze, tā kanāla TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” sacīja Ivars Ijabs, Eiropas parlamenta deputāts. Sarunā piedalījās arī Roberts Zīle, Eiropas parlamenta deputāts.

Zīle atzīmēja, ka atjaunojamie energoresursi nav uzkrājami, proti, ne saule, ne vējš, ne ūdens nav uzkrājami. Tie ir drīzāk nestabili resursi.

Uzkrāt varot caur ūdeņradi, kur tehnoloģijas vēl nav attīstītas, izņemot gāzes pārstrādi ūdenŗadī, norādīja Zīle, uzsverot, ka atjaunojamo energoresursu uzglabāšanas tehnoloģijas neiet līdzi tām politikas iniciatīvām, kuras tiek prasītas un plānotas.

Tas, pēc Zīles teikta, nozīmē to, ka “Nord Stream 2” būs jādarbina, lai kā tas arī nepatiktu.

Ijabs sacīja, ka Latvijas atjaunojamās enerģijas stāsts nav iedomājams arī bez biomasas, kas Latvijas gadījumā ir vienīgais uzkrājamais resurss. Tiesa, Latvija nav uz to strādājusi, lai mums būtu tādas jaudas, lai, piemēram, TEC kurinātu ar šķeldu.

Attiecībā uz saspīlējumu starp Krieviju un Ukrainu un arī Rietumiem Ijabs teica, ka tā savstarpēja komunikācija drīzāk izskatās pēc abpusējas taustīšanās.

“Skaidrs, ka Eiropai tā Krievijas gāze, grozi kā gribi, ir vajadzīga,” norādīja Ijabs, piebilstot, ka arī aizejošā Vācijas valdība ar Angelu MErkeli priekšgalā esot iepriekš atteikusies no kodolenerģētikas. Tas nozīmē, ka tuvākos gadus Vācijai vajadzība pēc Krievijas gāzes tikai augs.

No otras puses arī esot skaidrs, ka Krievijai jau arī pašai ir vajadzīgs tas Eiropas tirgus, kur savu gāzi piegādāt.

Zīle vēl pieminēja, ka Krievija patlaban esot ievērojami palielinājusi savu īpatsvaru Vācijas tirgū un turpināšot to, visticamāk, palielināt.

“Krievijai ir labi, un ja viņi zina, ka viņi daudzus gadus uz priekšu no gāzes ieņems arī pat tad, ja cena kritīs, viņiem ir tirgus pieaugums,” skaidroja Zīle, piebilstot, ka par to naudu, kas tiks ieņemta no gāzes pārdošanas, Krievija varēšot nodrošināt “visām huligāniskajām darbībām”, kuras tā varēšot izvērst savu ģeopolitisko interešu sasniegšanai.