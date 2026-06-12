“Guļošu meiteni pie “Stockmann” spārdīja vīrietis un visi to ignorēja!” Sieviete pārbijusies steidz palīgā cietušajai un nesaprot, kas kaiš mūsdienu večiem 0
Sociālajos tīklos plašu uzmanību izraisījis kādas sievietes ieraksts par satraucošu notikumu Rīgas centrā pie “Stockmann”. Viņa apgalvo, ka vēlā vakarā, dodoties mājup ap pusnakti, sākumā sadzirdējusi kliedzošu meiteni, bet drīz vien arī ieraudzījusi viņu guļam zemē.
Pēc ieraksta autores teiktā, meiteni ar kājām spārdījis vīrietis. Situācija notikusi ielas otrā pusē no viņas, un apkārt esot atradušies arī citi cilvēki.
“Tur stāvēja vīrieši, gaidīdami iespēju pāriet, un nelikās par notiekošo ne ziņas,” raksta sieviete.
Viņa nolēmusi doties pāri ielai un pieiet klāt. Ieraksta autore neslēpj, ka viņai pašai bijis bail, tomēr viņa devusies palīdzēt cietušajai. Pēc viņas teiktā, vīrietis uzbrukumu pārtraucis un devies viņai pretī, taču fizisku uzbrukumu viņa pati neesot piedzīvojusi.
“Devos palīgā meitenei un vismaz es uzbrukumu nesaņēmu. Bet kas vainas tiem vīriešiem?” viņa jautā ieraksta noslēgumā.
Uz notikušo reaģējusi arī Valsts policija, komentārā atgādinot, ka šādās situācijās nekavējoties jāzvana uz ārkārtas tālruni 112. “Labdien! Vēlamies vērst uzmanību, ka, redzot šādu situāciju, nekavējoties jāzvana 112!” norādījusi policija.
Komentāros cilvēki slavē sievietes drosmi, taču vienlaikus diskutē par to, kā šādās situācijās būtu jārīkojas. Daļa komentētāju pauž sašutumu par garāmgājēju vienaldzību. “Vīrieši tagad drosmīgi tikai sociālajos tīklos un spēcīgi tikai zālē. Reālajā dzīvē deviņi no desmit šādās situācijās vienkārši notinās,” raksta kāds komentētājs.
Citi norāda, ka cilvēki bieži baidās iesaistīties, jo situācija var izvērsties bīstami arī pašam palīgam. Kāds komentētājs atgādina, ka fiziska iejaukšanās var radīt juridiskas sekas, tāpēc drošākais risinājums ir nekavējoties zvanīt policijai un, ja iespējams, piesaistīt arī citus apkārtējos.
Diskusijā izskan arī viedoklis, ka ne vienmēr var pārmest cilvēkiem piesardzību, īpaši, ja uzbrucējs var būt agresīvs vai bruņots. “Tiem vīriešiem, kas nepiegāja klāt, visdrīzāk arī mājās ir ģimene, kas gaida. Nevis nodurtu līdz nāvei, bet dzīvu un veselu,” raksta kāda komentētāja, vienlaikus uzsverot, ka pati kā sieviete šādā situācijā droši vien arī būtu devusies palīgā.
Citi komentāros vaicā, kur šajā laikā bija policija, īpaši ņemot vērā, ka notikums, pēc ieraksta autores teiktā, risinājies Rīgas centrā un neilgi pirms Līgo svētkiem. “Šausmas Rīgas centrā, un kas būs Līgo svētkos? Kur policija?” jautā kāds komentētājs.
Šis gadījums vēlreiz aktualizē jautājumu par līdzcilvēku rīcību vardarbības situācijās publiskā vietā. Policija atgādina – redzot uzbrukumu vai citu apdraudējumu, vispirms jāzvana 112, skaidri nosaucot atrašanās vietu un aprakstot notiekošo. Ja iesaistīties fiziski nav droši, palīdzēt var arī citādi – palikt notikuma tuvumā, skaļi pievērst apkārtējo uzmanību, saukt palīgā citus cilvēkus un sagaidīt dienestu ierašanos.
Ieraksta autore savu rīcību nepasniedz kā varonību, bet kā cilvēcisku reakciju brīdī, kad viņas acu priekšā tika sistas un spārdītas citas sievietes. Taču viņas jautājums – kāpēc apkārtējie vienkārši skatījās – sociālajos tīklos izraisījis plašu un neērtu diskusiju.