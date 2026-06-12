VIDEO. Nakts slaktiņā visas nokostas! Rolandu Taurupē no rīta pārsteidz šausminošs skats 0

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LA.LV
12:39, 12. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Ogres novadā, Taurupē, kādas piemājas saimniecības īpašnieks Rolands piedzīvojis smagu triecienu – vienas nakts laikā, iespējams, sesku ģimene noslaktējusi 33 vistas. Sociālajos tīklos viņš publicējis video, kurā redzamas šausmīgās sekas un asinsizliešanas vieta. Ieraksts izsaucis plašu rezonansi, un arī citi iesaistījušies diskusijā par plēsēju nodarītajiem postījumiem piemājas saimniecībās, vēsta Ogrenet.

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Saimnieks Rolands par notikušo runā ar skumjām un sarūgtinājumu: “Šonakt man ir noslaktētas 33 vistas. Gailis arī ir aizkosts – šobrīd vēl dzīvs, bet nekāds dzīvotājs nebūs. Pusei vistu ir nokostas galvas, daļa aiznesta prom, bet daļa vienkārši pamesta. Interesanti, ka daļai putnu nav nekas sakosts – tās, visticamāk, mirušas no sirds triekas.”

Saimnieks pieļauj, ka naktī varētu būt uzdarbojusies sesku ģimene. “Jāatgriežas gadus 8–10 atpakaļ, kad man vēl bija elektriskais žogs. Pēdējos astoņus gadus neviens iekšā nelīda, bet nu ir ielīduši. Labi vismaz, ka šīs bija vecās dējējas, bet vienalga – savi 80 kilogrami buljona vistu gaļas aiziet gar degunu,” aprēķinos dalās cietušais, aicinot citus mājputnu saimniekus sargāt savus putnus.

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Brīdinām – video redzami nepatīkami skati!

Pēc ieraksta publicēšanas daudzi komentētāji izsaka līdzjūtību, taču ievērojama daļa dalās ar savu rūgto pieredzi, norādot, ka šogad plēsēju aktivitāte ir īpaši augsta.

Pieredzējušākie lauku iedzīvotāji pēc postījumu “rokraksta” sliecas domāt, ka pie vainas ir nevis sesks, bet gan cauna. Dita raksta: “Manam vectēvam caunas trīs naktīs 120 vistas nokoda. Šitā dara tieši caunas. Lapsām ir pavisam cits stils.”

Elīna piebilst: “Šausmīgi! Mums pirms gada cauna paviesojās – mīnus 27 pīlēni. Bet šogad lapsa ar bērniem izdomājusi, ka pie mums ir restorāns. Lapsa vispār stāv piecu metru attālumā, mierīgi skatās virsū un netaisās mukt.”

“Nevajag pat ģimeni – man viena pati cauna 18 vistas nokoda. Kož tikmēr, kamēr kūtī vēl kāds kustas,” pastāsta Inese.

Diskusijā izskanēja vairāki praktiski padomi, kā pasargāt mājputnus no tik masīviem uzbrukumiem. Kāds iesaka, ka putnus nakts stundās obligāti jāieslēdz kūtī. Pa nakti vaļā atstāti aploki ir ielūgums plēsējiem.

Vēl kāds piebilst, ka caunas ir izcilas kāpējas un bieži vien kūtī iekļūst, ielecot no tuvējiem kokiem uz jumta un atrodot spraugas tajā. Tāpat izskan ieteikums, ka labs palīgs cīņā pret lapsām un lielākiem plēsējiem ir suns pagalmā vai ap aploku izvietots elektriskais žogs.

Atsevišķi komentētāji iesaka izvietot specializētus slazdus-kastes ar medus vai vaska ēsmu, jo plēsējs, kurš reiz sajutis vieglu medījumu, gandrīz vienmēr atgriezīsies tajā pašā vietā, ar savu pieredzi dalās komentētāji.

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