Hantavīruss uz kruīza kuģa laupījis trīs cilvēku dzīvības: PVO vadītājs atbild uz bažām par jaunu pandēmiju 0
Kamēr pasaule ar bažām vēro ziņas par nāvējoša hantavīrusa uzliesmojumu un trim upuriem uz kruīza kuģa “Hondius”, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektors Tedross Adanoms Gebrejesuss steidz kliedēt bailes par jaunas globālas pandēmijas sākumu.
PVO) ģenerāldirektors neuzskata, ka hantavīrusa uzliesmojums uz kruīza kuģa līdzinātos Covid-19 pandēmijas sākumam.
PVO uzskata, ka uz kruīza kuģa “Hondius” notikusi hantavīrusa pārnešana no cilvēka uz cilvēku, un trīs cilvēki uz kuģa ir miruši.
Hantavīrusa simptomi ir elpošanas traucējumi, drudzis, caureja un vemšana. Šo reto slimību parasti pārnēsā inficēti grauzēji ar urīnu, fekālijām un siekalām, bet vīrusa Andu variants, kas apstiprināts trīs gadījumos, ir pārnēsājams starp cilvēkiem.
PVO ģenerāldirektors ziņu aģentūrai AFP pauda pārliecību, ka “risks pārējai pasaulei ir zems”.
Tedross norādīja, ka notikušas vairākas sanāksmes, lai koordinētu partnerus un reaģētu, bet piebilda, ka viņaprāt nav bijis nepieciešams sasaukt ārkārtas komitejas sanāksmi par situāciju ar hantavīrusa gadījumiem. Tomēr viņš atzina, ka aizvadītā nakts bijusi mazliet saspringta.
“Trīs pacienti tika evakuēti tikai pirms pāris stundām,” paziņoja Tedross, atzīstot, ka viņa komandai bijusi negulēta nakts, gatavojoties šai evakuācijai.
Trīs pacienti ir ceļā uz Nīderlandi, bet kuģis “Hondius” drīzumā dosies uz Spānijas Kanāriju salām. “No turienes, protams, pārējie pasažieri dosies uz savām valstīm,” viņš piebilda.
Tedross atklāja, ka uz kuģa uzkāpuši mediķi, tostarp PVO darbinieki, un piebilda, ka “mēs turpināsim uzraudzīt un atbalstīt cilvēkus uz kuģa, kā arī uzraudzīsim situāciju ārpus tā”.
“Mēs cenšamies darīt visu iespējamo,” apliecināja PVO ģenerāldirektors.
Kruīza kuģis “Hondius” ar aptuveni 150 pasažieriem un apkalpes locekļiem bija devies ceļā no Argentīnas dienvidiem un pašlaik ir noenkurojies pie Kaboverdes salām.
Upuri ir vecāka gadagājuma Nīderlandes pilsoņu pāris un Vācijas pilsonis. PVO pašlaik ir aizdomas par septiņiem inficēšanās gadījumiem ar šo vīrusu, un laboratoriskās pārbaudes vēl turpinās.
PVO uzskata, ka inficēšanās ķēdes sākums bija Nīderlandes pāris, kas varēja inficēties pirms iekāpšanas kuģī.
Nīderlandes operators “Oceanwide Expeditions” pauda, ka uz kuģa, kad tas bija ceļā no Argentīnas uz Kaboverdi, kad pasažieri saslima, nebija žurku.