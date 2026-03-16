Covid-19 nekur nav pazudis, patiesībā atsevišķās vietās Latvijā tieši pieaug saslimstība ar vīrusu
Latvijā joprojām novērojama Covid-19 izplatība, un par to liecina arī notekūdeņu monitoringa dati, kas ļauj savlaicīgi pamanīt saslimstības tendences dažādos reģionos. Kā TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro Aivars Bērziņš, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors un zinātniskā institūta “Bior” direktora vietnieks, šie dati bieži vien ļoti precīzi atspoguļo situāciju sabiedrībā.
“Šobrīd no notekūdeņu analīzēm var redzēt, ka ar Covid-19 cilvēki joprojām slimo diezgan bieži,” norāda Bērziņš. Datu analīze tiek veikta sadarbībā ar Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un Rīgas Tehnisko universitāti, regulāri sekojot līdzi vīrusa izplatībai dažādās Latvijas vietās.
Pēc viņa teiktā, novērojumi sakrīt arī ar citiem datu avotiem. “Ja mēs salīdzinām notekūdeņu datus ar informāciju, kas nāk no Slimību profilakses un kontroles centra un slimnīcām, redzam, ka atsevišķos Latvijas reģionos Covid-19 saslimstība patiešām pieaug,” skaidro profesors.
Vienlaikus viņš uzsver, ka nedrīkst aizmirst arī par citām sezonālām infekcijām. “Pieaugot Covid-19 gadījumu skaitam, jāatceras, ka paralēli joprojām cirkulē arī gripa,” saka Bērziņš.
Speciālists norāda, ka notekūdeņu monitorings ļauj sabiedrībai savlaicīgi pamanīt tendences. “Ikviens iedzīvotājs var sekot šiem datiem mūsu institūta mājaslapā un redzēt, kā situācija mainās, piemēram, Rīgā, Rēzeknē vai Liepājā,” viņš skaidro.
Pēc Bērziņa domām, šāda informācija kalpo kā savlaicīgs brīdinājums. “Tas ir signāls, ka noteiktos brīžos mums jābūt uzmanīgākiem un rūpīgāk jāievēro personīgās higiēnas un piesardzības pasākumi,” uzsver profesors.