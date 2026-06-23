Haralds Burkovskis: Parlaments, kurš dodas vasaras brīvdienās, ir līdzīgs skolas klasei 0
Tuvojoties Saeimas vasaras pārtraukumam, TV24 raidījumā “Preses klubs” pasākumu vadītājs, lektors un Ropažu novada domes deputāts Haralds Burkovskis dalījās pārdomās par Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča lomu attiecībās ar parlamentu.
Burkovskis norādīja, ka prezidenta loma zināmā mērā atgādina vecāku attieksmi pret bērniem. Viņaprāt, prezidentam ir ne tikai jāuzslavē politiķi par labi paveiktiem darbiem, bet arī jānorāda uz kļūdām un jāatgādina par atbildību.
Viņš uzskata, ka līdzīgi kā vecāki vai skolotāji novērtē paveikto un reizēm aizrāda par nepareizu rīcību, arī Valsts prezidents vērtē Saeimas darbu. Kā piemēru Burkovskis minēja aizsardzības jomas lēmumus, par kuriem parlamentu iespējams uzslavēt.
Runājot par Saeimas došanos vasaras pārtraukumā, viņš to salīdzināja ar skolēniem pēc mācību gada beigām. Pēc Burkovska domām, deputātiem priekšā ir vairāki mēneši, kuros var rasties vēlme iesaistīties dažādās aktivitātēs vai pieņemt lēmumus, kas vēlāk var izraisīt kritiku.
Tāpēc viņš uzskata, ka prezidenta loma arī šajā laikā saglabājas svarīga. Prezidentam ir iespēja ne tikai novērtēt paveikto, bet arī atgādināt politiķiem par viņu pienākumiem un atbildību pret sabiedrību.
Burkovska ieskatā attiecības starp Valsts prezidentu un Saeimu balstās ne tikai sadarbībā, bet arī spējā norādīt uz problēmām un mudināt politiķus nepieļaut kļūdas.