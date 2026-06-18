Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Saeimas sēde.

Daļai Latvijas pilsoņu ieroču atļaujas var nākties zaudēt: plāno anulēt arī jau izsniegtās 0

Pievieno LA.LV
LETA
19:20, 18. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Saeima ceturtdien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ieroču aprites likumā, kas paredz stingrākus ierobežojumus Latvijas pilsoņiem ar Krievijas vai Baltkrievijas dubultpilsonību.

VIDEO. FOTO. Neveikls un atmaskojošs mirklis. Putina apsargs netīšām pārāk skaļi izrunājas kameru priekšā
Kokteilis
Šajos mēnešos dzimušie cilvēki pirms 2026. gada beigām piedzīvos spēcīgu garīgo atmodu 2
RAKSTA REDAKTORS
“Legāla laupīšana gaišā dienas laikā!” Vizīte Stradiņa slimnīcā Mārim atstājusi rūgtuma pēcgaršu
Lasīt citas ziņas

Izmaiņas paredz ne tikai liegt šīm personām saņemt jaunas ieroču atļaujas, bet arī radīt iespēju anulēt jau iepriekš izsniegtās.

NA ieskatā pašreizējā situācija neatbilst nacionālās drošības un sabiedriskās drošības interesēm, jo pieļauj, ka personas, kurām vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsonība, var legāli turēt šaujamieročus Latvijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“To uztveru pilnīgi traģiski!” Pēc operācijas Jūlijs Krūmiņš piedzīvojis negaidītas pārmaiņas
“Pēdējais piliens var darboties kā detonators.” Eiropas izlūkdienesti saskata nopietnus draudus Krievijas ekonomikai
Valsts segs visas izmaksas: Latvijas Goda ģimenes līdz 17. jūlijam var pieteikties bezmaksas šīfera nodošanai

NA atzīmē, ka apdraudējumi nacionālajai drošībai šajā jomā vērtējami, pamatojoties uz drošības iestāžu atzinumiem un riska novērtējumiem.

Vienlaikus NA norāda, ka jāņem vērā arī tas, ka līdzīgs ierobežojošs regulējums attiecībā uz Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, jau ir noteikts Valsts aizsardzības dienesta likumā, kas pieņemts nacionālās drošības interešu aizsardzībai un potenciālu apdraudējumu novēršanai.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Pat ASV baidās! Ukraina izveidojusi sistēmu, kas šokējusi gan Putinu, gan Rietumus
Domāja, ka paliks nepamanīti: Latgalē veiktas 10 kratīšanas, uzieti simtiem marihuānas stādu un ieroču arsenāls
RAKSTA REDAKTORS
Jauns pavērsiens Imantā un Vakarbuļļos sašauto sieviešu lietā – policija identificējusi iespējamo šāvēju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.