Daļai Latvijas pilsoņu ieroču atļaujas var nākties zaudēt: plāno anulēt arī jau izsniegtās 0
Saeima ceturtdien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ieroču aprites likumā, kas paredz stingrākus ierobežojumus Latvijas pilsoņiem ar Krievijas vai Baltkrievijas dubultpilsonību.
Izmaiņas paredz ne tikai liegt šīm personām saņemt jaunas ieroču atļaujas, bet arī radīt iespēju anulēt jau iepriekš izsniegtās.
NA ieskatā pašreizējā situācija neatbilst nacionālās drošības un sabiedriskās drošības interesēm, jo pieļauj, ka personas, kurām vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsonība, var legāli turēt šaujamieročus Latvijā.
NA atzīmē, ka apdraudējumi nacionālajai drošībai šajā jomā vērtējami, pamatojoties uz drošības iestāžu atzinumiem un riska novērtējumiem.
Vienlaikus NA norāda, ka jāņem vērā arī tas, ka līdzīgs ierobežojošs regulējums attiecībā uz Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, jau ir noteikts Valsts aizsardzības dienesta likumā, kas pieņemts nacionālās drošības interešu aizsardzībai un potenciālu apdraudējumu novēršanai.