Auns

Auns slīks liela apjoma nepatīkamas informācijas plūsmā. Teicama diena radošai darbībai. Pievērsiet lielāku uzmanību ģimenei un bērniem.

Vērsis

Šī diena var atnest ne tikai sarežģījumus saskarsmē ar lietišķajiem partneriem, bet arī mājas rūpes. Pacentieties nekrāpt savu otro pusīti, jo tas var nākt gaismā, bet kļūdas dārgi maksās. Šodien, iespējams, jūs saņemsiet nepatīkamu ziņu, taču vērsieties pēc palīdzības pie tuviniekiem – viņi jums noteikti palīdzēs.

Dvīņi

Šī ir tieši tā diena, kad jūs varat krasi mainīt savu dzīvi. Bet uz kuru pusi, tas būs atkarīgs no jums. Ja rīkosieties pareizi un godprātīgi, tad nākotnē jums viss veidosies labi. Ja nē, tad vainojiet paši sevi.

Vēzis

Vēži šodien nonāks nelabvēļu ietekmē. Centieties neuzņemt no viņiem negatīvo enerģiju, turoties no šiem cilvēkiem tālāk. Ja šodien izraisīsies konflikts, tad pārvērtiet to par joku, jo tieši smiekli pagarina dzīvi. Vienmēr atcerieties to.

Lauva

Šīs zīmes pārstāvjus šodien gaida viņu sapņa piepildīšanās. Galvenais – laikus noorientēties un nepalaist garām īsto brīdi. Veiksmīgs laiks darījumu operācijām – jūs veiksmīgi spēsiet realizēt sevi uzņēmējdarbībā. Šodien būs daudz jaunu tikšanos, negaidītu iepazīšanos, kas izraisīs zināmas izmaiņas personīgajā dzīvē. Veiksmīga diena iepirkumiem.

Jaunava

Šī ir viena no labvēlīgākajām dienām nopietniem lietišķajiem kontaktiem, kā arī stipru draudzības saišu atjaunošanai. Plāni, kurus jūs šodien uzbūvēsiet, drīzumā var piepildīties, neprasot lielus finanšu ieguldījumus.

Svari

Šodien pie jums pēc palīdzības var vērsties draugi vai radinieki. Pacentieties neatteikt viņu lūgumiem, neizrādiet alkatību un egoismu. Nav izslēgts, ka daudzi Svari atjaunos draudzību ar tiem, ar kuriem nebija labās attiecībās.

Skorpions

Šo dienu jums nepieciešams pilnībā veltīt sev. Visi jūsu pieņemtie lēmumi nesīs pozitīvus augļus. Personīgajā dzīvē viss pilnā mērā būs atkarīgs no jums. Ir laba iespēja rast savstarpēju sapratni ar otro pusīti, kura jūs sapratīs no pusvārda un piekritīs visiem jūsu priekšlikumiem.

Strēlnieks

Visas jūsu domas šodien būs veltītas ģimenei. Dienas gaitā jums, iespējams, izdosies būtiski uzlabot attiecības ar tuviniekiem, radiniekiem un kaimiņiem.

Šī diena būs veiksmīga mājokļa remontam un jaunu mēbeļu iegādei. Iespējams, jums šodien izdosies atjaunot pārtrauktas draudzības attiecības. Nav izslēgts, ka tuvākajā laikā piepildīsies jūsu priekšnojautas.

Mežāzis

Jūs gribat nopelnīt daudz naudas? Tad neslinkojiet. Šķiet, ka filozofu akmens, kurus daudzus gadsimtus meklēja alķīmiķi, šodien nonāks jūsu rokās. Kā gan lai citādi skaidro to, ka viss, kam jūs pieskaraties, nes peļņu?

Ūdensvīrs

Šodien Ūdensvīriem visu dienu būs lielisks noskaņojums. Darbā viss veiksies labi, lietas virzīsies kā pa sviestu. Dvēselē valdīs miers un līdzsvars.

Zivis

Vēlreiz labi apdomājiet un izsveriet, pirms kaut ko sacīt vai sākt aktīvu darbību. Svarīgu dzīves jautājumu risināšanu atlieciet uz citu dienu. Veltiet vairāk laika atpūtai, atrodiet brīdi, lai pabūtu vienatnē.