Horoskopi no 1. līdz 7. decembrim. Šonedēļ ļoti noderēs pašsavaldība un pacietība
Auns
Ideju un plānu tev šonedēļ netrūks, taču pirms rīkoties, tos vēlams ļoti rūpīgi izanalizēt. Nedēļa solās būt neparasti piesātināta, tajā ieplūdīs jauni kontakti, tikšanās, iespējamie braucieni un liels informācijas apjoms. Necenties iesaistīties visos uzdevumos vienlaikus un necenties izmantot katru izdevību, kas pagadās. Tev ļoti noderēs pašsavaldība un pacietība, jo tieši tie palīdzēs saglabāt skaidru galvu.
Vērsis
Tev ir nepieciešams visu kārtīgi pārdomāt un sagatavoties brīdim, kad būs jāveic kādu izlēmīgu soli uz priekšu. Atgriezies pie agrāk pieļautajām kļūdām, analizē tās, un izsecini, ko vari mainīt turpmāk. Centies mazināt savu lepnumu un ieklausīties vadībā vai autoritātēs, jo tas atvieglos darba procesus. Ir svarīgi iemācīties iekļauties konkrētos termiņos un nepārlikt darbus uz vēlāku laiku.
Dvīņi
Šonedēļ tu sajutīsi vieglumu gan prātā, gan noskaņojumā. Daudzas lietas, kas tevi iepriekš kaitināja, pazudīs no tavas ikdienas. Šis ir labvēlīgs laiks aktīvai un brīvai komunikācijai, īpaši neformālā vidē. Tavā dzīvē ienāks vairāk romantikas un kaisles, un tu sapratīsi, ka tavs simpātiju objekts pret tevi izjūt to pašu. Nesteidzies ar lēmumiem, jo tev ir svarīgi koncentrēties, labi novērtēt situāciju un tikai pēc tam veikt nākamos soļus.
Vēzis
Tu būsi aktīvs un nepacietīgāks nekā parasti. Enerģija un noskaņojums uzlabosies. Pirmdien plānotās lietas var ritēt savādāk, nekā iecerēts, tāpēc tev būs nepieciešams saprast, ko esi palaidis garām iepriekšējās dienās. Kad pamanīsi kļūdas un tās izlabosi, panākumi nebūs ilgi jāgaida. Sestdien tuvs cilvēks sniegs tev ļoti noderīgu padomu, kas palīdzēs izrauties no strupceļa. Svētdien mēģini atrast pietiekami daudz laika atpūtai.
Lauva
Darbs šonedēļ būs viens no nozīmīgākajiem aspektiem tavā dzīvē. Tava darba rezultāti šonedēļ var ietekmēt gan mājās valdošo atmosfēru, gan materiālo situāciju. Daži plāni būs jāpielāgo situācijai, jo dzīve tos koriģēs pēc saviem noteikumiem. Var parādīties pēkšņa došanās tālā ceļā. Ja vēlies kādam sniegt padomu, dari to maigi un bez pārspīlētas pašpārliecības, jo tad tavs viedoklis tiks patiesi novērtēts.
Jaunava
Nedēļa būs labvēlīga itin visā, ja vien nesāksi slinkot. Patiesībā, šķiet, apkārtējie nemaz neļaus tev to darīt. Šis ir lielisks laiks, lai apkopotu šī gada rezultātus un iegādātos dāvanas. Tavā prātā rosīsies bagāta fantāzija un radoši impulsi. Koncentrējies uz svarīgāko darbu pabeigšanu, lai līdz gada beigām viss būtiskais būtu sakārtots.
Svari
Šī nedēļa ļaus tev apzināties, cik pievilcīgs tu esi, un pastāv iespēja iemīlēties no jauna. Tavs neparastais piedāvājums vai risinājums sākotnēji kolēģiem var šķist riskants, tomēr tieši tas palīdzēs tikt galā ar sarežģītiem jautājumiem. Ceturtdien un piektdien labāk neuzņemties pārāk lielu atbildības apjomu, jo tas var kļūt par nogurdinošu nastu. Brīvdienās ļauj sev atslēgties no darba domām un izbaudi kaut ko patīkamu.
Skorpions
Nedēļa tev sniegs iespēju spert soli uz priekšu karjerā un sasniegt ievērojamus rezultātus gan darbā, gan radošajās nodarbēs. Centies neizdarīt spiedienu uz situāciju un ļauj notikumiem attīstīties dabiskā ritmā. Ir svarīgi saprast, ka visu izdarīt vienlaikus nav iespējams, tāpēc izvērtē savas spējas un rīkojies saprātīgi. Brīvdienās tev būs nepieciešams miers, klusums un atpūta no ikdienas troksņa. Ziemas mežs tam būs ideāla vieta.
Strēlnieks
Darba lietas ritēs veiksmīgi, īpaši, ja runa ir par karjeras attīstību. Ieteicams atcerēties vecos draugus un atjaunot kontaktus, jo tie tev var atnest negaidīti vērtīgas iespējas. Neaizmirsti viņus uzaicināt ciemos. Vislabvēlīgākās dienas šonedēļ būs otrdiena un trešdiena, bet ceturtdien būs vajadzīga ātra reakcija un spēja pieņemt lēmumus momentāni.
Mežāzis
Nedēļas gaitā var uzpeldēt pavisam negaidīti sarežģījumi, kas saistīti ar partnerību vai kopīgiem projektiem. Tajā pašā laikā attiecībās ar cilvēkiem ap tevi valdīs sapratne un saskaņa. Tev būs iespēja apliecināt savus talantus, radošo domāšanu un spēju uzņēmīgi rīkoties. Brīvdienās drīksti ļaut vaļu savām sajūtām, taču saglabā iekšējo līdzsvaru. Iespējami neparedzēti piedzīvojumi, un tieši mierīga, pārdomāta attieksme būs tavs lielākais atbalsts.
Ūdensvīrs
Tev būs nepieciešama liela pacietība un pašsavaldība, lai tavs pašlepnums netraucētu ikdienas ritējumam. Centies nepārspīlēt ar ambīcijām finanšu un darba lietās, jo šobrīd visvairāk nepieciešama mērenība un līdzsvars. Tavā ceļā uz panākumiem šķēršļus var radīt pārāk liela piesardzība vai vēlme turēties pie ierastā. Rīkojies diplomātiski un pieej situācijām ar mierīgu apdomu, nevis pārlieku spiedienu vai uzstājību.
Zivis
Šonedēļ nāksies mazliet nolaisties no sapņainajiem augstumiem un pievērsties praktiskākiem, zemes darbiem. Jo praktiskāk un skaidrāk tu raudzīsies uz notiekošo, jo vairāk tev būs iespēju sasniegt patiesus, taustāmus rezultātus, nevis tikai izsapņot tos. Atļauj sev mīlēt un pieņemt mīlestību, jo arī no otrās puses šīs jūtas būs patiesas. Esi atvērts saziņai un tikšanās reizēm, jo šobrīd jebkurš kontakts var nest tev kaut ko vērtīgu.