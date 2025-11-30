Foto: Susan Walsh/AP/SCANPIX/LETA

Vairāki avoti apstiprina, ka Putina sabiedrotie sākuši slepenas sarunas ar ASV – Eiropa brīdina par bīstamu scenāriju 0

LA.LV
14:05, 30. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Putina tuvākie cilvēki kara laikā ved slepenas sarunas ar Amerikas Savienotajām Valstīm par kopīgiem biznesa projektiem Krievijā. Šīs sarunas, kā norāda The Wall Street Journal, nav vērstas uz kara izbeigšanu, bet gan uz Krievijas un ASV ekonomiskās sadarbības atjaunošanu.

Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kas decembrī saņems īpaši “brangas” prēmijas
Lietotas automašīnas, kuras nevajadzētu iegādāties: eksperts norāda uz trim neuzticamiem modeļiem
NMPD darbiniece, mamma, draugs un cilvēks ar milzīgu sirdi… Daugavā iebraukušās sievietes ģimenei nepieciešams atbalsts
Lasīt citas ziņas

Avoti apstiprina, ka privātās amerikāņu un krievu tikšanās Maiami laikā apspriesta gan kara izbeigšanas tēma, gan pavisam jauns sadarbības modelis — kopīgi ekonomiskie projekti, kas varētu pavērt Maskavai ceļu atpakaļ uz globālo ekonomiku.

Sarunās runāts par Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu, miljardu investīcijām, dabas resursu ieguvi Arktikā, pat potenciālu kopīgu misiju uz Marsu sadarbībā ar Elona Maska uzņēmumu SpaceX. Galvenā persona, kas pārstāv Kremli šajās sarunās, ir Kirils Dmitrijevs. Viņš ir Krievijas suverēnā fonda vadītājs un viens no galvenajiem Kremļa slepenajiem sarunvedējiem. Viņš amerikāņiem piedāvājis plānu, kā iesaistīt Rietumos iesaldētos Krievijas Centrālās bankas aktīvus kopīgos projektos.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Virs debesīm Jelgavā šovakar manīts spožs un ilgs meteors
Lietotas automašīnas, kuras nevajadzētu iegādāties: eksperts norāda uz trim neuzticamiem modeļiem
“Man pat nevajag teikt, ko pasūtīšu!” Cilvēki nosauc vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc ar prieku dodas uz “Lido” Dzirnavu ielā

Plāns paredzē, ka ASV korporācijas varētu izmantot šos līdzekļus sadarbībai ar Krieviju, un potenciāli iesaistīties arī Ukrainas pēckara atjaunošanā.

Eiropas specdienesti ziņo, ka ar Putinu saistītas biznesa grupas jau neoficiāli pārrunā retzemju metālu ieguvi Sibīrijā un Arktikas šelfā.

Mediji norāda – šī stratēģija radusies vēl pirms Trampa prezidentūras. Maskavas mērķis bija apiet tradicionālās ASV drošības struktūras un piedāvāt amerikāņu biznesam tik pievilcīgus darījumus, lai ekonomiskā interese nomāktu ģeopolitiskos riskus.

Krievijas pozīcija sarunās skanēja šādi: “Bizness un peļņa var kļūt par šķērsli nākotnes kariem.”

Saskaņā ar pieejamo informāciju, svarīgākie starpnieki no ASV puses šajās sarunās bija uzņēmējs Stīvs Vitkofs un ASV prezidenta znots Džareds Kušners.

Vitkofs esot apgalvojis, ka Krievija, Ukraina un ASV var kļūt par partneriem, kopējais ekonomiskais labums spējot mazināt nākotnes karu riskus.

Eiropas un Ukrainas politiķi pēc projekta noplūdes pauda satraukumu — dokumentā esot redzamas vairākas pozīcijas, kas saskan ar Krievijas interesēm un pārkāpj Ukrainas “sarkanās līnijas”.

Galvenās bažas ir, ka Maskava saņems ekonomiskus labumus, neskatoties uz agresiju un robežu maiņu ar spēku. Krievija var izmantot šos līgumus, lai nostiprinātos un iegūtu laiku kara turpināšanai.

Polijas premjers Donalds Tusks situāciju raksturoja skaidri: “Šeit nav runa par mieru. Šeit ir runa par biznesu.”

Baltais nams šos projektus saredz kā potenciālu instrumentu stabilitātei. Avoti, kas pietuvināti ASV administrācijai, norāda – amerikāņu biznesam šī būtu iespēja nostiprināties Krievijas tirgū pēckara periodā.

Krievijas uzņēmēji sarunās atklāti pauda, ka viņi labprātāk sadarbojas ar ASV, nevis Eiropu, kur projekts tiek kritizēts.

ASV administrācijas pārstāve Anna Kellija uzsvēra, ka notiek priekšlikumu apkopošana no abām pusēm, komanda strādā pie dokumenta, kas varētu palīdzēt apturēt karadarbību, sarunas precizētas pēc konsultācijām ar Kijivu un Maskavu.

Eiropas valstis baidās, ka Krievija izmantos ekonomiskos atvieglojumus, lai turpinātu karu Ukrainā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Viņš vēlas nopelnīt naudu ar šo darījumu un…” Slaidiņš atklāj, kas patiesībā slēpjas aiz Trampa loģikas attiecībā uz kara izbeigšanu Ukrainā
Analītiķi jau atkal Putinu pieķēruši melos – bet varbūt viņš vienkārši vairs neatšķir sapņus no realitātes?
Kremlis negrasās apstāties. Putins iet uz jauniem rekordiem, par savas valsts iedzīvotājiem viņam nospļauties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.