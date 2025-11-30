VIDEO. Kādi skaistuļi! Sākusies ceļu kaisīšana – līdzcilvēki aicina uzmanīties no meža zvēriem 0
Vietnes “TikTok” lietotājs dalījies ar video, kas uzņemts ceļa posmā Plakanciems-Jāņupe, aicinot arī citus šoferīšus būt uzmanīgiem.
Kā redzams publicētajos kadros, ceļmalā apstājušies divi aļņi, kurus piesaistījis uz ceļa izkaisītais sāls maisījums. Video autors, pamanījis dzīvniekus mežmalā, samazinājis braukšanas ātrumu. Pietuvojoties dzīvniekiem, tie satrūkušies un ieskrējuši atpakaļ mežā.
“Esam uzmanīgi – sākas ceļu kaisīšana ar sāli, un dzīvnieki iznāk to pagaršot!” brīdina lietotājs.