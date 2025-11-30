“Man tas ir apnicis!” Māmiņa dusmīga par bezatbildīgiem vecākiem, kuri ved slimus bērnus uz dārziņu 0
Bērnudārzs jau tā daudziem ir sāpīga tēma. Lielā daļā dārziņu ir ļoti garas gaidīšanas rindas, citur pie iestādes nav normālu stāvvietu, un vēl dažnedažādākās lietas. Tomēr bez bērnudārza daudziem neiztikt – kad vecāki strādā, kādam par bērnu ir jārūpējas, un bērnam ir jāapgūst dažādas zināšanas. Bet ko darīt, ja bērns ir slims, bet tiek vests uz bērnudārzu jebkurā gadījumā, jo vecākiem nav kur atstāt bērnu?

Lai arī var saprast dažādas sarežģītas dzīves situācijas, slimam bērnam apmeklēt bērnudārzu nav droši, jo tādējādi var tikt inficēti citi bērni. Šāda bezatbildība ne tikai negatīvi ietekmē apkārtējo bērnu un pieaugušo veselību, bet arī pārējo bērniņu vecāku plānus. Arī kāda mūsu lasītāja ir dusmīga par šīm situācijām.

Māmiņa mums raksta: “Man tas ir apnicis! Bērns nemitīgi slimo, pie tam slimo tāpēc, ka citi vecāki atļaujas savus bērnus regulāri vest uz bērnudārzu slimus. Katru rītu pamanu kādu, kurš klepo, šķauda, izskatās slims. Esmu par to aizrādījusi gan vecākiem, pretī saņemot vien atbildi, ka neesot citu variantu, ir jāiet uz darbu, gan audzinātājām, kuras saka, ka īsti nevar sūtīt prom iesnainu bērnu. Ko es vēl varu darīt? Kas nosaka un izvērtē to, vai bērns ir pietiekami vesels, lai atrastos bērnudārzā? Un kas par šo problēmu rūpējas valstiski? Vai nav iespējams ieviest stingrākus noteikumus?”

Slims bērns jāved pie ģimenes ārsta, nevis uz bērnudārzu

Lai rastu atbildes uz lasītājas jautājumiem, sazinājos ar Veselības inspekcijas Sabiedrisko attiecību speciālistu Gintu Georgu Muraševu.

Viņš skaidro: “Saskaņā ar noteikumiem*, pakalpojuma sniedzējs bērnudārzā nedrīkst uzņemt bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm, izņemot, ja ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību. Pakalpojuma sniedzējam ir jāizstrādā arī iekšējās kārtības noteikumi, kuros atrunāts, kā iestāde un bērna vecāki rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos.

Ar šiem noteikumiem ir jāiepazīstina bērnu vecāki. Kā arī katrā pirmsskolas izglītības iestādē jābūt medmāsai, kura var izvērtēt bērna veselības stāvokli.

Bērnu ar acīmredzamām slimības pazīmēm nav jāved uz pakalpojuma sniegšanas vietu, tādēļ vecākiem, konstatējot bērnam veselības traucējumus, ir jāsazinās ar ģimenes ārstu (pediatru).

Tomēr jāņem vērā, ka bērna veselības stāvokli nenosaka tikai viena slimības pazīme. Ir jāņem vērā arī citi slimības simptomi un bērna pašsajūta kopumā. Dažus infekcijas slimību simptomus var izvērtēt tikai ārsts, piemēram, klepus un iesnas vienā gadījumā var būt kā infekcijas slimības simptoms, bet citā gadījumā kā alerģijas izpausme.

Šādos gadījumos tikai ārsts var novērtēt bērna veselības stāvokli un noteikt drīkst vai nedrīkst bērns apmeklēt bērnudārzu.

Valsts līmenī izglītības iestādes uzrauga Izglītības un zinātnes ministrija.”

* Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 13.p., 15.p.

Ja arī Tev ir kādi juridiski jautājumi vai neskaidrības, droši raksti man uz e-pastu [email protected], meklēšu uz tiem atbildi!

