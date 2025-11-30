Foto. pexels.com/Eva Bronzini

Ar mizu vai bez? No šī brīža jūs zināsiet, kā tad pareizi ēst hurmu 0

LA.LV
13:33, 30. novembris 2025
Veselam Uzturs

Hurma ir auglis, kas pēdējos gados kļuvis populārs arī Latvijā – tomēr daudzi joprojām nezina, kā to pareizi ēst un kāpēc apstrāde būtiski ietekmē garšu. Lūk, kā tad pareizi baudīt šo augli!

Hurma nāk no Ķīnas, kur to audzē jau vairāk nekā 2000 gadus. Mūsdienās tā aug subtropu reģionos visā pasaulē – īpaši Āzijā, Vidusjūrā un ASV. Eiropas lielveikalos hurmas nonāk galvenokārt rudenī un ziemā.

Kāpēc hurmu ir vērts ēst? Tās ir ļoti saldas, bet ar maz kalorijām (ap 70 kcal uz 100 g), bagātas ar A un C vitamīnu, satur daudz šķiedrvielu un antioksidantu, garšā nedaudz atgādina persiku un saldo meloni ar vieglu vaniļas noti.

Nereti rodas jautājums, kā tad labāk ēst hurmu – ar vai bez mizas? Eksperti mierina, ka hurmu droši var ēst ar mizu. Svarīgi ir nogriezt kātiņa daļu un izgriezt, ja kādas hurmas daļas ir kļuvušas melnas.

Bet kā tālāk? Hurmu var griezt šķēlītēs līdzīgi kā ābolu, bet, ja tomēr negribas ēst mizu vai tā šķiet pārāk cieta, var pārgriezt augli uz pusēm un ar karoti izēst līdzīgi kā kivi.

Kāpēc dažas hurmas dažkārt garšo rūgti? Klasiskajai hurmai sastāvā ir daudz tanīnu, kas rada rūgtu, sausu sajūtu mutē. Tieši tāpēc svarīgi hurmu ēst pilnīgi nogatavojušos – kad auglis ir ļoti mīksts.

Hurma ir ļoti universāls auglis. To var ēst svaigu, likt dažādos salātos (labi sader ar rukolu, sieriem, riekstiem), kokteiļos un smūtijos. Tāpat var gatavot arī ievērījumu vai čatniju, mazos gabaliņos sagrieztu pievienot cepumiem vai kūkām.

