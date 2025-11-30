Ziemsvētku burvība Vecpiebalgā! Uzņēmīgi ļaudis iekārtojuši “pinterestīgu” vietu svētku sajūtas baudīšanai 0
Vecpiebalga ir vieta ar savu īpašo auru un enerģiju, ko pamana un novērtē daudzi. Nu ir par vēl vienu iemeslu vairāk, lai turp dotos arī ziemas sezonā. Vecpiebaldziete Linda Ķaukule ir radījusi īpaši skaistu projektu, kuru ir vērts doties iepazīt.
Turpinājumā pašas Lindas stāts par ideju un iespējām to baudīt!
“Drīz apritēs 16 gadi, kopš Vecpiebalga ir vieta, ko saucu par savām mājām – vieta, kur ne tikai zied ūdensrozes, bet dzimst arī radošākās un skaistākās idejas.
Jau bērnībā mani aizrāva pasākumu burvība, īpaši gatavošanās process un aizkulises. Tie bija maģiski mirkļi, kas ļāva uz brīdi izrauties no ierastās 90. gadu ikdienas. Manas dzimšanas dienas vienmēr bija piepildītas ar dekorācijām, spēlēm un priekšnesumiem.
Pārceļoties uz Vecpiebalgu, radās ideja rīkot kopīgas pulcēšanās, piemēram, tirdziņus dāmām – “Odziņu Lāde”. Tie guva lielu atsaucību, un dalībnieces atzinīgi novērtēja jaunu vēsmu ienākšanu Piebalgā. Turpināju aktīvi iesaistīties pasākumu rīkošanā jauniešu centrā, sāku spēlēt Vecpiebalgas teātrī “Sumaisītis” (rež. Kārlis Freimanis), aktīvi darbojos kultūrā, un šīs aktivitātes man atnesa arī Gada balvu kultūrā.
Radošā darbība mani aizveda uz Cēsīm, kur divus gadus strādāju kā kultūras projektu vadītāja. Tur ieguvu profesionālas zināšanas scenāriju veidošanā un režijā, strādāju kā pasākumu moderatore un dekoratore, īstenoju vairākas pilsētvides iniciatīvas, tostarp iemīļoto Ziemassvētku eglīšu aleju, kas daudziem cēsniekiem ir palikusi īpašā atmiņā.
Tie ir pirmie soļi ceļā uz sapni kādreiz izveidot lielāku radošo aģentūru. Es redzu sevi plašā darbnīcā, kur top lielformāta dekorācijas un kur radošajā procesā līdzdarbojas arī vietējā kopiena. Esmu ļoti pateicīga cilvēkiem, kuri atbalsta un ļauj idejām uzplaukt – daudzi atsaucās, dzirdot par topošo projektu, piedāvāja materiālus, sadarbību un praktisku palīdzību. Tas ir ilgtspējīgi un cilvēcīgi. Arī lielākā daļa fotostūra dekoru tapuši no otrreizēji izmantojamiem materiāliem un pašas rokām.
Pēdējā laikā pamanu, ka cilvēki meklē prieku vienkāršās lietās – dodas pārgājienos, bauda dabu, atrod vairāk laiku, ko pavadīt ar ģimeni un draugiem. Piebalgas Brīnumi ir par vecā, bet labā atkal ieraudzīšanu. Tas ir arī fotostūra mērķis – aicināt cilvēkus doties uz Vecpiebalgu, baudīt ziemas piknikus kopā, apmeklēt šeit kultūrvietas un saglabāt sevī bērna brīnīšanās prieku.”