Acis no pieres izskrāpēs! Šīs 4 zodiaka zīmes ir tik greizsirdīgas, ka partnerim nav miera ne dienu, ne nakti
Greizsirdība astroloģijā nav tikai “slikts ieradums“ – tā bieži ir dziļas bailes zaudēt un spēcīgas pieķeršanās izpausme. Dažām zodiaka zīmēm greizsirdība ir gandrīz kā otrā daba: tās ne tikai sajūt to intensīvi, bet arī izrāda to ļoti spilgti – no klusas ciešanas līdz skaļiem skandāliem.
Tur mīlestība ir tik liela, ka jebkura iespējamā “konkurence“ tiek uztverta kā tiešs drauds pašam pamatam. Protams, ne visi Skorpioni, Vēži, Lauvas vai Zivis ir patoloģiski greizsirdīgi – daudz kas atkarīgs no pilnīga horoskopa, audzināšanas, iepriekšējām attiecībām un pašreizējā partnera uzvedības. Tomēr astroloģijā tieši šīs četras zīmes visbiežāk tiek minētas kā tās, kurām greizsirdība ir visspēcīgākā un visgrūtāk kontrolējamā.
Tās ir greizsirdīgi nevis “tāpēc, ka darīt nav, ko“, bet tāpēc, ka emocionāli citādi nespēj.
Lūk, četras visgreizsirdīgākās zodiaka zīmes – kā tas izskatās realitātē, kāpēc tā notiek, ko tās iedomājas un galvenais: ko darīt, lai greizsirdība mazinātos un abiem partneriem būtu labāk.
Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!