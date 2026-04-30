Foto. Scanpix/Reuters/AFP/LETA

Trauksmes zvani arī no Vācijas: atvaļināts ģenerālis brīdina par Putina plāniem Baltijā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:31, 30. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Vladimirs Putins stāv uz sliekšņa paplašināt karu ārpus Ukrainas, uzskata atvaļinātais Jirgens-Joahims fon Zandrarts, kurš norāda, ka Krievija varētu sākt jaunu militāru konfliktu, negaidot kara beigas Ukrainā, ziņo “Dialog”.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu paplašināt karadarbību ārpus Ukrainas, piemēram, Baltijas reģionā. Apgalvojumi, ka Kremlis var sākt jaunu karu tikai pēc karadarbības beigām Ukrainā, ir kļūdaini. Šādu viedokli intervijā izdevumam “WELT” pauda atvaļinātais Bundesvēra ģenerālis Jirgens-Joahims fon Zandrarts.

Pēc viņa teiktā, izšķirošais jautājums ir pareizā brīža izvēle. Lēmumi būs atkarīgi no Kremļa ieguvumu un stratēģiskās lietderības izvērtējuma. Ģenerālis īpašu uzmanību pievērsa NATO ziemeļaustrumu flangam – no Somijas līdz Polijai. Pēc viņa vērtējuma, tieši tur varētu rasties potenciāla spriedzes zona, ja Krievija nolemtu paplašināt savu militāro aktivitāti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ģenerālis arī norādīja, ka Krievijas armija kara laikā piedzīvo adaptācijas un modernizācijas procesu – tiek palielināta ieroču ražošana, veidotas jaunas vienības un notiek strukturālas pārmaiņas, tostarp valsts rietumu reģionos.

“Krievija atrodas uz sliekšņa turpināt [karu] ārpus Ukrainas, īpaši Baltijas reģionā, ja radīsies iespēja. Viņš [Putins] to dara jau tagad, gatavojot potenciālo kaujas lauku zem atklāta kara sliekšņa. Mēs vairs neesam miera stāvoklī,” sacīja intervijas dalībnieks.

Vienlaikus ģenerālis uzsver, ka uzbrukums NATO radītu pavisam cita mēroga sekas salīdzinājumā ar karu Ukrainā, un tieši tas pagaidām attur Kremli.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.