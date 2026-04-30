“Padoms no mana maka jums par brīvu!” Sieviete atklāj, kā, nododot analīzes, ietaupīt vairākus desmitus eiro 0
Nenoliedzami – veselības aprūpē Latvijā ir daudz dažādu problēmu. Šķiet, vislielākā “sāpe” ir par garajām gaidīšanas rindām. Vienlīdz nepatīkamas ir arī augstās ārstu vai izmeklējumu cenas, ja garajā rindā gaidīt nav iespējams.
Sabiedrībā iepriekš izskanējuši padomi, ka ārpus Rīgas ārstu un izmeklējumu pakalpojumi ir lētāki, taču ne vienmēr tas nozīmē, ka kopējā summa būs izdevīgāka. Vienlaikus jāierēķina arī laiks ceļā.
Tāpat ir iespēja izvēlēties, kurp doties nodot analīzes – uz “Centrālo laboratoriju” vai “E. Gulbja laboratoriju”. Kādai soctīklotājai šodien nākusi atklāsme, kurā no abām vietām ir izdevīgāk veikt analīzes.
“Parādīšu, kā es šodien vējā izmetu vismaz 29,32 EUR. Domāju, ka neesmu vienīgā, kura par analīzēm maksā pati un kurai šobrīd nav veselības apdrošināšanas. Tad nu, lūk, ja ārsts jums vaicā, kur analīzes nodosiet, neesiet kā es, nesakiet: “Centrālajā laboratorijā!” Intereses pēc mājās apskatīju Gulbja laboratorijas cenrādi, un pilnīgi VISAS man veiktās analīzes, kuras identiskas atradu Gulbja cenrādī, Gulbī maksā par 2–4 EUR lētāk! Padoms no mana maka jums par brīvu!” vietnē “Threads” dalās Ieva.
Tas, ka vienā no laboratorijām ir lētāk veikt analīzes, redakcijas redzeslokā jau bija nonācis arī iepriekš. Vēlējāmies arī noskaidrot, kāpēc ir tik dažādas cenu atšķirības, bet atbildi saņēmām tikai no “E. Gulbja laboratorijas”. Valdes loceklis Mikus Gavars skaidroja: “Laboratorisko izmeklējumu veikšanas process sastāv no 3 fāzēm:
1. pre-analītiskās jeb materiāla savākšanas, reģistrēšanas, transportēšanas un uzglabāšanas;
2. analītiskās jeb izmeklējumu veikšanas;
3. post-analītiskās jeb iegūto rezultātu pārbaudes, interpretācijas un ziņošanas.
Katrā no šīm fazēm ir dažādi faktori, kas veido izmeklējumu cenu – kvalitatīva un zinoša medicīnas personāla nodrošināšana, IT infrastruktūras un drošības uzturēšana un pilnveidošana, telpu, iekārtu un izejmateriālu nodrošināšana, paraugu savākšanas un transportēšanas materiālu, kā arī kurjerdienesta izmaksas.
E. Gulbja laboratorijas mērķis ir būt noderīgiem sabiedrībai, nodrošinot kvalitatīvus, informatīvus, drošus, kā arī ģeogrāfiski un finansiāli pieejamus laboratoriskos izmeklējumus, lai palīdzētu risināt pacientu un ārstu medicīniskos jautājumus un vajadzības. To cenšamies nodrošināt, ieviešot pēc iespējas efektīvākus, racionālākus un medicīniski pamatotus procesus savā ikdienas darbā.”
