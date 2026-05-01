Jautājam dārzniekiem, vai tomātus labāk audzēt podos vai zemē? Atbilde slēpjas vienā faktorā
Tomātu audzēšana ir process, kurā satiekas kulinārijas kaisle un botānikas likumi. Lai gan tomāti tiek uzskatīti par vienu no pateicīgākajām kultūrām, diskusija par to, vai labāk izvēlēties podus vai dobi, nav tikai gaumes jautājums.
Portāla The Spurce uzrunātie dārzkopības eksperti uzsver, ka izvēles pamatā ir gan auga ģenētika, gan tā fizioloģiskās vajadzības, un galvenais lēmums bieži vien ir atkarīgs no viena vienīga faktora – izvēlētās šķirnes augšanas veida.
Ģenētiskais kods: vai tomāts ir “maratonists”?
Viss sākas ar sēklu paciņas marķējumu, kas nav tikai tehniska detaļa, bet gan auga “dzīves plāns”. Eksperts portālam skaidro, ka tomāti iedalās divās lielās grupās: determinētajos un indeterminētajos.
Determinētajām jeb krūmu šķirnēm piemīt tā sauktā terminālā augšana – augs sasniedz noteiktu augstumu, izveido ziedkopas un pārtrauc stiepties garumā. Zinātniski tas nozīmē, ka auga enerģija tiek mērķtiecīgi novirzīta augļu nogatavināšanai īsā periodā, padarot tos par ideāliem kandidātiem dzīvei podos un konteineros.
Turpretī indeterminētie tomāti ir īsti dārza “maratonisti”. Šie augi turpina augt un ražot ziedus, līdz tos aptur pirmās salnas, nereti sasniedzot pat trīs metru garumu. Šādai biomasai nepieciešama stabilitāte un telpa, ko vislabāk sniedz atklāta zeme vai stabili nostiprinātas paaugstinātās dobes.
Tieši šis rakstura tips noteiks, vai dārzniekam būs jākaro ar šauru poda telpu, vai jānodrošina pamatīga balstu sistēma dārzā.