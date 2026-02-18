Foto: Evija Trifanova/LETA
Režisors Dzintars Dreibergs.

Pasaulē nācis kinorežisora Dzintara Dreiberga pirmdzimtais – vecāki bērniņam devuši ļoti skaistu vārdu 0

18:02, 18. februāris 2026
Filmu ” Dvēseļu putenis” un “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” režisora Dzintara Dreiberga ģimenē piedzīvots īpaši priecīgs notikums – pasaulē nācis Dzintara un viņa mīļotās sievietes Emīlijas Grīnbergas bērniņš.

Kā vēsta izdevums “Privātā Dzīve”, pārim piedzimis dēls, kuram dots vārds Teodors.

Plašāka sabiedrības uzmanība Dzintara Dreibergas personīgajai dzīvei tika pievērsta pērnā gada nogalē, kad kļuva zināms par viņa attiecībām ar Emīliju. Režisors iepriekš atklājis, ka abi iepazinušies volejbola laukumā.

“Mēs neiepazināmies filmēšanas laukumā. Tas notika pilnīgi citos apstākļos – volejbola laukumā. Esam radoši cilvēki ar lielu mīlestību pret sportu. Volejbols ir vēl viena lieta, kas mūs vieno,” iepriekš atzinis Dreibergs.

Vairāk uzziniet žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

Rīgas Latviešu biedrības namā notiek preses konference, kurā informē par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana"
