Niks Endziņš sastrēbis karstu. Vai viņa rīcība pret Sindiju jau izskatās pēc apsēstības? 0
Pēc tam, kad šovā “Slavenības. Bez filtra” izskanēja iespaidīgs bildinājums, Nika Endziņa un Sindijas Bokānes attiecībās iestājies smags posms. Konflikta karstumā Niks sociālajos tīklos pasteidzās informēt sabiedrību par šķiršanos, taču tagad viņš meklē iespēju izlīgt, cerot glābt abu kopīgo nākotni.
Abu tikšanās laikā gaisotne kļuva nokaitēta. Sindija nespēj piedot publiskos apvainojumus, kuros Niks klāstīja, ka viņai esot cits vīrietis. Uz mīļotās jautājumu: “Kāpēc tu sagrozīji visu to informāciju?”, vīrietis taisnojās ar sakāpinātu emocionalitāti, nevis apzinātu vēlmi kaitēt.
Niks atzina, ka pieļāvis kļūdas, kontaktējoties ar nepareizajiem cilvēkiem, un skaidrā prātā šādi nerīkotos. Tomēr viņš uzskata, ka atbildība par notikušo jāuzņemas abiem: “Nedaudz vaina ir arī tevī. Ne jau tajos storijos, ko ieliku – tie bija pilnīgi aplami, bet kāpēc tas aizgāja tik tālu.” Turklāt viņš atklāja, ka kontrolē sievietes pārvietošanos: “Es taču tevi visu laiku vēroju – kur tu brauc, skatos GPS.”
Par spīti drāmai, Niks uzstāj, ka mīl tikai Sindiju un ir gatavs mainīt savu paziņu loku, lai saglabātu attiecības. “Mīlestība ir daudz svarīgāka par viena vakara atpūtu. Šajā mājā mēs varējām veidot ģimeni, es negribētu, lai tu dodies uz Ķengaragu, bet saprotu, ka nevaru tevi piespiest,” pauda Niks.
Turpretī Sindija vairs netic solījumiem un pieprasa reālu rīcību, paliekot pie sava: “Nu ir par vēlu.” Redzot sievietes stingro nostāju, Niks sāka apšaubīt viņas jūtas, pieļaujot, ka tās nav bijušas pietiekami dziļas, ja reiz viņa tik viegli spēj visu pārtraukt. “Es domāju, ka tu tiešām nemīli mani,” viņš secināja.
Lai gan Sindija uzsvēra, ka mīlestība nepazūd mirkļa laikā, viņa nespēj samierināties ar aizskarto pašcieņu. Šobrīd pāra attiecības ir apstājušās pie pārmetumu sienas, un mēģinājums rast mierizlīgumu ir cietis neveiksmi.
