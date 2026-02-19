“Slēpošanas sportā Latvijas delegācijas sportisti netiek uz spēlēm krievu dēļ,” atklāj Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente 0
“Tieši slēpošanas sportā Latvijas delegācijas sportisti netiek uz spēlēm krievu dēļ diemžēl,” Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte atklājusi “Latvijas Radio”.
2025. gada jūlijā viņiem pienācis paziņojums, ka Latvijai tiek piešķirta kvota jeb vieta slēpošanai giganta slalomā slalomā. “Tur ir mūsu Mārtiņš Oliņš. Viņam tika paziņots, ka viņš brauc uz spēlēm. Protams, ka viņš gatavojās dubultā,” viņa stāsta.
“Man trūkst vārdu, man ir patiesas dusmas, ka mūsu sportists no pagājušā gada septembra līdz šī gada 13. februārim piedalījās visās sacensībās, un viņš vienkārši netiek, bet krievi tiek,” sašutumu neslēpj Daiga Dadzīte.
Krievi un baltkrievi starptautiskās sacensībās līdz 2025. gada decembra vidum pat nevarēja piedalīties, bet tagad pēkšņi viņi ir pirmajās vietās reitingos savās klasēs. “Tas ir mistiski un apbrīnojami, kaut kāds desmitais pasaules brīnums,” viņa uzsver.
“Man trūkst vārdu vienkārši. Man ir nenormālas dusmas par to.” Tā Latvijas Radio teica Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte, komentējot lēmumu paralimpiskajās spēlēs ļaut startēt agresorvalstu sportistiem. Lēmuma dēļ vietu spēlēs zaudējis Latvijas sportists. pic.twitter.com/733hSlhwu8
— Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) February 18, 2026
Tikmēr ziņu aģentūra LETA vēsta, ka Latvijas amatpersonas, kuras bija ieļautas Latvijas Olimpiskās komitejas goda viesu sastāvā Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs, neplāno klātienē apmeklēt paralimpiskās spēles.
To klātienē neplāno darīt ne Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), ne Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ne izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV), aģentūrai LETA apliecināja šo amatpersonu pārstāvji.
Siliņa un Rinkēvičs apmeklēja Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju, kā arī tikās ar vairākiem Latvijas sportistiem spēļu laikā, savukārt Melbārde plāno apmeklēt spēļu noslēguma ceremoniju.
Latvijas paralimpiskās delegācijas vadītāja būs Saeimas deputāte Zane Skujiņa-Rubene (JV). Viņa ir bijusi Latvijas delegācijas vadītāja visās paralimpiskajās spēlēs kopš 2016. gada. Citas amatpersonas Latvijas paralimpiskās delegācijas sastāvā nav iekļautas.
Milānas-Kortīnas ziemas paralimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 15. martam, un kopumā sešos sporta veidos tiks sadalīti 79 medaļu komplekti. Latviju šajās Ziemas paralimpiskajās spēlēs pārstāvēs septiņi sportisti – Ojārs Briedis, Linda Meijere, Elija Asniņa, Sergejs Djačenko un Jurijs Volgins sacentīsies ar pasaulē spēcīgākajām nacionālajām ratiņkērlinga komandām, bet ratiņkērlinga jaukto pāru komandu pārstāvēs Poļina Rožkova un Agris Lasmans, kuri būs arī Latvijas karognesēji šajās spēlēs.