“Aptaustāmais instagrams!” Bāliņš atklāj “Bolt” taksista unikālo hobiju, kas uzdzen nostalģiju 0
Sociālajos tīklos plašu atzinību izpelnījies mūziķa, komiķa un pasākumu vadītāja Edgara Bāliņa “Facebook” ieraksts – viņa brauciens “Bolt” vainagojies ar negaidītu atklājumu.
Šoferis atklājis, ka viņam ir savdabīgs hobijs – viņš krāj sabiedrībā zināmu cilvēku autogrāfus īpašā kladē. Tajā redzami ne tikai autogrāfi, bet arī bildes.
Edgars Bāliņš raksta: “BOLT šoferis zināja teikt, ka reiz vedis mani uz lidostu pirms Eirovīzijas un tur sastapis arī blakus esošo kungu!”
Blakus Edgara Bāliņa autogrāfam redzama arī mūziķim Donam veltīta lappuse, pēc kuras noprotams, ka Dons sniedzis viņam autogrāfu lidostā pirms došanās uz Eirovīziju.
Komentāros cilvēki spriež, ka taksistam ir superīgs hobijs. Kāds ironizē: “Aptaustāmais instagrams.” “Lūk! Tā ir attieksme pret mūziķiem! Klade ar bildi un teksts,” vēl kāda komentētāja norāda. Tikmēr vēl kādam interesē, vai viņš ir vedis arī Kariņa pilotu.