Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis

Beidzot kāds uzdrīkstējās to pajautāt: Zelenskis atbild, vai dotu rīkojumu nogalināt Putinu 0

LA.LV
9:52, 19. februāris 2026
Viedokļi

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska intervija ar britu žurnālistu Pīrsu Morganu izraisījusi plašu rezonansi gan Ukrainā, gan ārvalstīs. Vislielāko uzmanību piesaistījis viens no sarunas asākajiem jautājumiem – vai viņš dotu rīkojumu nogalināt Krievijas līderi Vladimiru Putinu, ja rastos tāda iespēja?

Kokteilis
Pa kuru laiku tās pazuda? 80. gados dzimušie bija pēdējie, kas pieredzēja šīs 11 lietas
Kokteilis
Kā jums ir paveicies! Šajos mēnešos dzimušie cilvēki ir visveiksmīgākie savā karjerā un personīgajā dzīvē
RAKSTA REDAKTORS
“Mēs ēdam velns viņu zina ko!” Lasītājs ceļ trauksmi par Latvijas veikalos nopērkamajām garnelēm
Lasīt citas ziņas

Tieši šādu jautājumu Morgans uzdeva Zelenskim, kurš uz to atbildēja netieši, vairāk uzsverot visu Krievijas sistēmu. Viņš norādīja, ka viena cilvēka nomaiņa ne vienmēr mainītu visa režīma būtību.

“Ziniet, es neesmu pārliecināts, vai viņu sistēmā cits cilvēks nekļūtu par pašu Vladimiru Putinu. Tieši tādu pašu kā Vladimirs Putins. Runa nav par to,” sacīja Zelenskis.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Slēpošanas sportā Latvijas delegācijas sportisti netiek uz spēlēm krievu dēļ,” atklāj Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente
Kokteilis
“Aptaustāmais instagrams!” Bāliņš atklāj “Bolt” taksista unikālo hobiju, kas uzdzen nostalģiju
Ukrainas un Krievijas pārstāvju sarunās izskanējis plāns, ko varētu darīt ar Donbasu

Tāpat viņš sacīja, ka nevarētu atbalstīt ideju par Donbasa atdošanu, un izteica šaubas, ka ukraiņi paši vispār spētu piekāpties šādām scenārijam pat vissarežģītākajā situācijā.

Pēc prezidenta teiktā, runa nav tikai par teritorijām, bet arī par cilvēkiem, par to, kas viņiem pieder, par vērtībām, brīvību un valsts aizsardzības stratēģiju.

Zelenskis runāja arī par vairākiem mēģinājumiem nogalināt viņu pašu. Daudzus no šiem gadījumiem apturējuši tieši Ukrainas slepenie dienesti.

Viņš neslēpa, ka apzinās – kara laikā veiksmīgi īstenota slepkavība varētu ietekmēt iekšējo stabilitāti. Pēc Zelenska teiktā, Ukrainai ir jāuztur stabilitāte visās kritiskajās jomās – sākot no aizsardzības un ražošanas līdz enerģētikai, ūdensapgādei, banku sistēmai un kiberdrošībai.

Raksts sagatavots pēc Nv.ua publikācijas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Čečenijas “miesnieks” uz nāves sliekšņa? Putina ļaunākais murgs draud piepildīties
Putins klusē jau vairāk nekā nedēļu, tikmēr Zelenskis paziņo: “Viņam nav pārāk daudz laika”
“Galu galā, mēs esam ienaidnieki” – Zelenskis atklāj, ko teiktu Putinam aci pret aci
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.