Beidzot kāds uzdrīkstējās to pajautāt: Zelenskis atbild, vai dotu rīkojumu nogalināt Putinu 0
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska intervija ar britu žurnālistu Pīrsu Morganu izraisījusi plašu rezonansi gan Ukrainā, gan ārvalstīs. Vislielāko uzmanību piesaistījis viens no sarunas asākajiem jautājumiem – vai viņš dotu rīkojumu nogalināt Krievijas līderi Vladimiru Putinu, ja rastos tāda iespēja?
Tieši šādu jautājumu Morgans uzdeva Zelenskim, kurš uz to atbildēja netieši, vairāk uzsverot visu Krievijas sistēmu. Viņš norādīja, ka viena cilvēka nomaiņa ne vienmēr mainītu visa režīma būtību.
Tāpat viņš sacīja, ka nevarētu atbalstīt ideju par Donbasa atdošanu, un izteica šaubas, ka ukraiņi paši vispār spētu piekāpties šādām scenārijam pat vissarežģītākajā situācijā.
Pēc prezidenta teiktā, runa nav tikai par teritorijām, bet arī par cilvēkiem, par to, kas viņiem pieder, par vērtībām, brīvību un valsts aizsardzības stratēģiju.
Zelenskis runāja arī par vairākiem mēģinājumiem nogalināt viņu pašu. Daudzus no šiem gadījumiem apturējuši tieši Ukrainas slepenie dienesti.
Viņš neslēpa, ka apzinās – kara laikā veiksmīgi īstenota slepkavība varētu ietekmēt iekšējo stabilitāti. Pēc Zelenska teiktā, Ukrainai ir jāuztur stabilitāte visās kritiskajās jomās – sākot no aizsardzības un ražošanas līdz enerģētikai, ūdensapgādei, banku sistēmai un kiberdrošībai.
Raksts sagatavots pēc Nv.ua publikācijas.